Continúa el encierro de los cuatro balermeros, privados de alimento 02:21 Pese a que desde el exterior han intentado hacerles llegar alimentos, no permiten el paso ni consienten hacérselo llegar a este grupo que ya lleva más de diez horas sin comer INMACULADA ACIÉN El Ejido Lunes, 17 junio 2019, 18:18

Cuando llegan las seis de la tarde, el encierro de Natalia Gómez, Fran Fernández, Mari Ángeles Peramo y Antonio Berenguel, los cuatro balermeros que esta mañana se encerraron en el Servicio Provincial de Costas de Almería continúan con su encierro. No han sido desalojados de momento, pero tampoco han sido recibidos por el Subdelegado del Gobierno en Almería, Manuel de la Fuente, quien ha ofrecido esta mañana reunirse con ellos el jueves, según les ha trasladado empleados del servicio.

Relacionado Vecinos de Balerma se encierran en Costas para reivindicar una solución ya para su playa

Pero no solo no los recibe, sino que ante la inteción de estos cuatro balermeros de no abandonar su encierro, desde el Servicio Provincial de Costas no han permitido hacerles llegar alimentos. Se cumplen ya diez horas, por tanto, desde la última vez que estas cuatro personas comieron por última vez, puesto que pese a que un grupo de ciudadanos han intentado en hasta dos ocasiones que les hagan llegar alimentos, se les ha denegado tanto el acceso como el introducir alimentos en este edificio público.

Pese a esta decisión de la Administración, Fran, Antonio, Mari Ángeles y Natalia no tienen intención de abandonar su encierro y defenderán hasta el final su playa y su costa de Balerma.