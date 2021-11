Almería combate la obesidad junto a Europa desde la educación con proyectos Erasmus +

Los datos registrados en España en los últimos años indican que el exceso de peso en adultos en España está aumentando desde que existen registros. Una tendencia que se repite también en el resto de Europa, lo que conlleva un aumento de enfermedades y un sobrecoste sanitario correspondiente, además de un factor de riesgo importante ante pandemias como la actual de covid-19.

Esa fue la razón principal que impulsó al Instituto de Educación Secundaria (IES) Santa María del Águila a elegir este tema dentro de todos los que ofrece el programa de intercambio educativo de la Unión Europea, el programa Erasmus.

Así coincidieron hasta cuatro centros de toda Europa como un mismo interés común y una preocupación compartida por la salud de su alumnos.

En este sentido, el proyecto busca combatir esta tendencia promocionando y afianzando los hábitos de vida saludables entre la población adolescente, a través de dos pilares fundamentales como son la alimentación saludable y la actividad física.

De esta manera y como incide la vicedirectora del centro y responsable del proyecto Erasmus+, Mónica Pérez, uno de los objetivos fundamentales de este proyecto es «luchar contra la obesidad e inculcar en nuestros alumnos y alumnas unos hábitos de vida saludables, en los que el consumo de alimentos beneficiosos para la salud y la práctica de ejercicio físico de forma regular sea un hábito». Sin embargo, no es el único objetivo, ya que también destacan «la promoción de la movilidad de los estudiantes, la cooperación entre centros y la innovación, entre otros», añade esta docente.

Así nace el proyecto Erasmus + denominado 'Change of Nutrition and Healthy living practices in European schools', que coordina este instituto almeriense y que cuenta con la participación de dos centros educativos turcos, uno rumano y otro búlgaro.

Sin embargo y aunque este proyecto fue concedido el curso pasado, debido a la covid-19 se tuvieron que posponer todas las actividades, que finalmente dieron comienzo oficialmente la pasada semana.

Durante esta primera semana el primer encuentro de centros, con alumnos y profesores de todos los centros participantes se llevó a cabo la inauguración, así como una visita guiada por este centro ejidense, una fiesta de bienvenida, así como diversos talleres educativos sobre alimentación saludable, agricultura y métodos de producción que se usa n en la agricultura almeriense. Y es que una alimentación sana y equilibrada, debe incluir en el plan de alimentación frutas y verduras como las que se producen en el campo almeriense, donde además se trabaja aplicando prácticas sostenibles y una agricultura respetuosa con el medio ambiente.

En esta línea, el profesorado de Formación Profesional de la rama Agraria del IESSanta María del Águila, junto con alumnado de segundo de Grado Medio en Producción Agroecológica realizó cuatro talleres relacionados con la temática. El primero de ellos sobre la importancia que tiene la calidad del suelo para obtener unos productos saludables y libre de pesticidas. Con el segundo taller, el alumnado aprendió a realizar siembras y trasplantes usando distintos sustratos. En otro de los talleres aprendieron la importancia que tiene la apicultura para mantener la biodiversidad del planeta y pudieron degustar miel de distintas procedencias.

Otras de las actividades desarrolladas durante la semana fueron un concurso de cocina saludable, con la elaboración de distintos platos cuya base principal son las verduras, la realización de un vídeo promocionando el consumo de alimentos saludables que se lanzó a redes sociales o una gincana con retos físicos, entre otros.

Estudiantes europeos conocen la lucha integrada de la agricultura almeriense

Los estudiantes europeos pudieron conocer a través de la colaborción del IES Santa María del Águila con la campaña 'I Love Bichos' los métodos de control biológico que se practican en la agricultura almeriense, así los setos que se encuentran rodeando el invernadero de prácticas del instituto para fomentar la fauna auxiliar existente, con la consiguiente reducción del uso de plaguicidas. Los participantes también pudieron observar una colmena de abejorros usados para polinizar los cultivos, así como distinta fauna auxiliar en distintos formatos.