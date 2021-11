La Escuela Infantil Sol de Portocarrero pone en valor la eco agricultura y la sostenibilidad

La Escuela Infantil 'Sol de Portocarrero' de Las Norias de Daza recibió la pasada semana la visita de los representantes de los países que están involucrados en el proyecto Erasmus+ 'The Child is a Researcher and Practitioner', junto al propio centro de este núcleo.

Así, el proyecto tiene una duración de dos cursos y, en él, están involucrados un total de seis países europeos: Letonia, Estonia, Bulgaria, Grecia, Bélgica y España,

De esta manera durante tres días, el centro educativo ejidense acogió a maestros y maestras del resto de países participantes para mostrarles todo el trabajo desarrollado hasta el momento en el marco de este programa, a través de seminarios sobre el sistema educativo español, la metodología de trabajo del centro, con un aprendizaje basado en proyectos y los rincones de juego asociados, y la implementación de las actividades Steam a la práctica diaria. Para ello disponen de un huerto y un aula de la naturaleza en el exterior, mientras que para poner en práctica todas estas actividades se involucra a toda la comunidad educativa, en especial al AMPA 'Los Tulipanes'. Precisamente por esta acción, obtuvieron el año pasado el primer premio andaluz a la cultura de paz y convivencia.

En este sentido, el objetivo común es buscar nuevos métodos para alcanzar más nivel profesional y comparar diferentes estilos de enseñanza y experiencias. Así, cada uno de los países aporta la peculiaridad de la zona en la que está enclavado su colegio. En concreto, en el caso de la EI Sol de Portocarrero, quisieron poner en valor la eco agricultura y la sostenibilidad, puesto que Almería se presenta como 'La Huerta de Europa'.

Con estos programas Erasmus, se abren las puertas del centro a Europa y comienzan a dar importantes pasos para avanzar en un proceso de internacionalización.