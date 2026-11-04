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Los usuarios de los talleres de Salud Mental muestran su talento en jardinería, cerámica y pintura

La muestra, integrada por cerca de un centenar de composiciones florales, artículos de cerámica y pintura, se enmarca en los actos organizados por el área de Discapacidad, Salud Mental y Prevención de Adicciones con motivo del Día Mundial de la Salud Mental

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Los usuarios de los talleres de Salud Mental muestran su talento en jardinería, cerámica y pintura

Javier Cortés

El Ejido

Los usuarios de los Talleres Municipales de Salud Mental de Jardinería, Cerámica y Pintura del Ayuntamiento de El Ejido mostraron su talento y creatividad en ... una exposición instalada en el Patio de Luces del Ayuntamiento, dentro de la programación organizada por el área de Discapacidad, Salud Mental y Prevención de Adicciones para conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental.

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