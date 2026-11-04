Los usuarios de los talleres de Salud Mental muestran su talento en jardinería, cerámica y pintura

Los usuarios de los Talleres Municipales de Salud Mental de Jardinería, Cerámica y Pintura del Ayuntamiento de El Ejido mostraron su talento y creatividad en ... una exposición instalada en el Patio de Luces del Ayuntamiento, dentro de la programación organizada por el área de Discapacidad, Salud Mental y Prevención de Adicciones para conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental.

Las concejalas María del Mar Martínez y Delia Mira visitaron la muestra, junto a las dos monitoras de los talleres, María Luisa Marín y Toñi Moya. Les felicitaron «por su trabajo» y resaltaron que «los talleres vienen a ser una importante herramienta de terapia ocupacional, muy útil y de ocupación del tiempo libre, que les ayuda a mantener una rutina, actividad física y a promover las habilidades sociales».

Por su parte, María del Martínez agradeció «la labor de todos los profesionales y administraciones que se implican en estos talleres».

La exposición reúne cerca de un centenar de centros y composiciones florales y de artículos de cerámica y pintura elaborados por los usuarios del programa a lo largo del año. Estas piezas, puestas a la venta a precios asequibles, contribuyen a financiar materiales y nuevas actividades del taller. Además, la asociación Faisem participó con un mostrador informativo donde ha difundido la labor que realizan en materia de integración y apoyo psicosocial.

Los talleres son una iniciativa financiada íntegramente por el Ayuntamiento de El Ejido, en colaboración con la Unidad de Salud Mental del Distrito de Poniente, responsable de la derivación de los pacientes y del seguimiento médico y terapéutico.

Actualmente, el programa cuenta con 22 usuarios y se desarrolla en el invernadero del Vivero Municipal durante todo el año, ubicado en la calle Benedicto XVI. En este espacio, los participantes realizan tareas de enmacetado, mantenimiento del invernadero y cuidado de las plantas, y artículos de cerámica y puntura, favoreciendo su desarrollo personal y laboral.