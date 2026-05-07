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Rompe la pared de una vivienda de El Ejido y logra un botín de 8.000 euros

La Guardia Civil identifica al presunto autor del robo, que se habría llevado 4.000 euros en efectivo, joyas y un patinete de alta gama

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Un agente de Guardia Civil.
Un agente de Guardia Civil. (R. I.)

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Almería

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería, en el marco de sus funciones de protección del patrimonio y seguridad ciudadana, ha esclarecido un robo ... con fuerza perpetrado en una vivienda situada en la localidad de El Ejido, logrando identificar al presunto autor de los hechos.

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Rompe la pared de una vivienda de El Ejido y logra un botín de 8.000 euros

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