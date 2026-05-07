Rompe la pared de una vivienda de El Ejido y logra un botín de 8.000 euros

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería, en el marco de sus funciones de protección del patrimonio y seguridad ciudadana, ha esclarecido un robo ... con fuerza perpetrado en una vivienda situada en la localidad de El Ejido, logrando identificar al presunto autor de los hechos.

La investigación, ha indicado la Comandancia este jueves en un comunicado, se inició tras la denuncia interpuesta por las víctimas, quienes informaron de un asalto en su domicilio. Los autores, según la versión policial, accedieron al interior tras fracturar una de las paredes de la vivienda, de donde sustrajeron 4.000 euros en efectivo, joyas de oro (incluyendo pulseras y collares) y un patinete eléctrico de alta gama, ascendiendo la valoración total de lo sustraído a 8.000 euros.

Efectivos de la Guardia Civil se desplazaron al lugar de los hechos para analizar los vestigios hallados en el escenario de los hechos. A pesar de la ausencia de sistemas de video vigilancia en la zona, la pericia de los investigadores y el análisis de la información obtenida permitieron identificar a un vecino de la localidad como presunto autor, ha apuntado la Benemérita.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en funciones de guardia de El Ejido , continuando las actuaciones para la localización de los efectos sustraídos.

A raíz de estos hechos, la Guardia Civil recuerda a la ciudadanía la importancia de denunciar de forma inmediata cualquier hecho delictivo, así como de aportar el mayor número de datos posibles sobre los efectos sustraídos para facilitar su posterior recuperación.

Ante cualquier situación de riesgo o emergencia, el cuerpo recuerda a la ciudadanía que tiene a su disposición diferentes canales de comunicación, incluso de forma anónima, para comunicar cualquier hecho o circunstancia de interés, a través del teléfono 062, web www.guardiacivil.es y la aplicación 'Alertcops'.