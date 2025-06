El PP acusa al Gobierno de «castigar» al campo del Poniente almeriense al excluirlo de las ayudas fiscales

Bernardo Abril Almería Lunes, 2 de junio 2025, 14:21 Comenta Compartir

Los diputados nacionales del Partido Popular de Almería, Ana Martínez Labella, Maribel S. Torregrosa y Rafael Hernando, junto a la senadora Carmen Belén López, han denunciado hoy la exclusión de varios municipios de la provincia como El Ejido, Berja o Adra, de la orden de módulos que establece la reducción fiscal para el sector agrícola y ganadero en la Renta de 2024 y han exigido al Gobierno de Pedro Sánchez una «rectificación urgente» para no seguir discriminando ni castigando a los agricultores andaluces y almerienses a pesar de contar con datos objetivos que justifican su inclusión.

Martínez Labella, que ha responsabilizado directamente de esta exclusión al ministro de Agricultura, Luis Planas, y a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha denunciado el «desinterés y la discriminación selectiva» practicada por el Gobierno socialista que una vez más «da la espalda a los agricultores del Poniente almeriense y prefiere mirar hacia otro lado obviando que El Ejido fue 'el kilómetro 0 de la DANA' el pasado 28 de abril, con más de 5.000 hectáreas de invernadero arrasadas y pérdidas superiores a los 150 millones de euros».

En su intervención ante los medios de comunicación, la diputada almeriense ha dejado claro que desde el Gobierno Andaluz se ha presentado ya, tal y como solicitó el Gobierno de España, un informe sobre rendimientos, costes de producción y pérdidas, en el que se justifica con datos las circunstancias excepcionales que acumulan los municipios afectados para estar incluidos en la citada orden. Ahora el siguiente paso lo tiene que dar el Gobierno de España.

Ana Martínez Labella ha recordado como tras la DANA, el subdelegado del Gobierno, el delegado del Gobierno en Andalucía y la secretaria de Estado de Agricultura visitaron la zona afectada y comprobaron con sus propios ojos la destrucción que se produjo, y la criticado duramente que «vinieran, vieran y olvidaran».

«Estamos ante una injusticia fiscal y un desprecio sistemático al campo almeriense por parte de un Gobierno del PSOE que niega a nuestros agricultores lo que les corresponde, mientras en Madrid se reparten ayudas con criterios que nadie entiende, salvo que se comprenda cómo actúa la maquinaria sectaria del sanchismo», ha manifestado.

Ante este atropello, la diputada nacional del PP ha anunciado que los diputados y senadores han registrado varias preguntas, así como una Proposición No de Ley en ambas cámaras para exigir al Gobierno de Sánchez que revierta una decisión arbitraria que amenaza la viabilidad de explotaciones agrícolas, el empleo y la economía de la comarca y de la provincia.

«Desde el PP no vamos a permitir este atropello. Estamos con los agricultores de El Ejido, Berja y Adra, víctimas del olvido interesado de Pedro Sánchez y su séquito, a los que preocupa únicamente su subsistencia. Cómo vivan o sobrevivan los demás para ellos es muy secundario», ha denunciado.

Por último, ha recordado que la campaña de la Renta concluye a finales de mes, por lo que ha pedido que, si esta modificación no se lleva a cabo antes, se revisen de oficio todas las liquidaciones presentadas, afectadas por la citada orden, y se proceda a la devolución de los ingresos indebidos, o en su defecto, se proceda a la compensación en la liquidación del IRPF correspondiente al ejercicio 2025.

«Mientras el Gobierno presume de no dejar a nadie atrás, en el Poniente no dejan de dar la espalda a los agricultores. El campo no se rinde y desde el PP vamos a seguir apoyándolo y exigiendo lo que es justo para un sector estratégico en la provincia», ha finalizado.

Concentración del próximo domingo, 8 de junio

Por su parte, el diputado nacional del Partido Popular de Almería, Rafael Hernando, ha animado a los almerienses a participar, el próximo domingo 8 de junio, en la concentración convocada por Alberto Núñez Feijóo en Madrid, para que los ciudadanos digan claramente qué es lo que quieren para España, «si una organización mafiosa, o cambiar el Gobierno para que vuelvan las reglas de la Democracia».

Hernando ha lamentado que María Jesús Montero se dedique a difundir bulos, como que un comandante pensara poner una bomba lapa al presidente del Gobierno, y que a día de hoy ni haya rectificado, ni se haya retractado, ni haya pedido perdón, algo que responde según el diputado del PP «a una estrategia orquestada por Sánchez y por Cerdán que ha dirigido una organización de tipo mafiosa para atacar a jueces, fiscales anticorrupción, guardia civil, policía nacional con el único fin de proteger a Sánchez y a su entorno familiar y político».

Por todo ello, Rafael Hernando ha insistido en la importancia de acudir a Madrid el domingo, porque esta concentración tiene que ser «el principio del fin de un Gobierno absolutamente acabado, que no se ocupa de los problemas reales de los ciudadanos. Estamos ante una decadencia total y lo que cabe es una respuesta total de los ciudadanos en las calles, como nosotros lo hacemos también en el Parlamento».