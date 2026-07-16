La Plaza Antonio Mira será un espacio moderno, accesible y multifuncional

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de El Ejido aprobó la adjudicación del proyecto de 'Regeneración y rehabilitación de la Plaza Antonio Mira' en Ejido ... Norte, una actuación estratégica que supondrá la renovación integral de uno de los espacios públicos más céntricos del municipio, situada entre las calles Cervantes y Divina Infantita.

Este proyecto se enmarca en el PAI de El Ejido que está cofinanciado en un 85% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2021-2027.

Con un presupuesto de 1.111.581 euros, se actuará sobre una superficie de 2.448 metros cuadrados y persigue rehabilitar espacios actualmente en desuso, mejorar las zonas verdes, renovar el mobiliario urbano y crear un entorno más moderno, seguro, accesible y funcional, adaptado a las necesidades actuales de la ciudadanía.

El alcalde, Francisco Góngora, indicó que «con esta actuación damos un paso muy importante en la mejora y modernización de nuestros espacios públicos, recuperando para los vecinos una plaza con una enorme relevancia social y urbana para El Ejido».

El proyecto contempla la eliminación de barreras arquitectónicas y la adecuación de los recorridos peatonales, garantizando así el uso inclusivo de la plaza por parte de toda la población. Se configurará un espacio estructurado en diferentes áreas funcionales, pero cohesionadas mediante un tratamiento unitario del pavimento, una distribución estudiada de los itinerarios y una integración armónica de los distintos usos previstos.

En este sentido, el alcalde explicó que «queremos una plaza pensada para todos: para los niños, para las familias, para las personas mayores y para quienes quieran disfrutar de un espacio cómodo, seguro y atractivo en pleno centro de la ciudad».

La nueva Plaza Antonio Mira contará con una zona de juegos infantiles segura y adaptada, un área destinada a quiosco-restaurante, concebida como elemento dinamizador del espacio público; una amplia zona estancial con integración de la vegetación existente, áreas de sombra y nuevo mobiliario urbano; y un espacio central libre y polivalente, preparado para actividades culturales y eventos, con cimentación específica para la instalación de elementos de sombra durante el verano.

El regidor ha subrayado que «esta obra forma parte de la estrategia municipal de regeneración urbana y de mejora de la calidad de vida de los vecinos, apostando por espacios públicos más verdes, sostenibles y adaptados a los nuevos usos ciudadanos». Asimismo, ha añadido que «la renovación integral de la Plaza contribuirá a revitalizar el comercio y la actividad del entorno».