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La Plaza Antonio Mira será un espacio moderno, accesible y multifuncional

La actuación mejorará la accesibilidad, eliminará barreras arquitectónicas y dotará a la plaza de nuevo mobiliario urbano, vegetación y zonas de sombra

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La Junta de Gobierno se celebra cada jueves en el Ayuntamiento de El Ejido.

Javier Cortés

El Ejido

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de El Ejido aprobó la adjudicación del proyecto de 'Regeneración y rehabilitación de la Plaza Antonio Mira' en Ejido ... Norte, una actuación estratégica que supondrá la renovación integral de uno de los espacios públicos más céntricos del municipio, situada entre las calles Cervantes y Divina Infantita.

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