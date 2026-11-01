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Pillado un conductor de 16 años a 154 kilómetros por hora en Almerimar

La Guardia Civil detectó durante un control que el vehículo sobrepasaba en casi 100 kilómetros el máximo permitido

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Imagen de archivo de un control de velocidad.

Ideal

Almería

Agentes de la Guardia Civil de Tráfico de Almería, durante un control estático de velocidad realizado el pasado 5 de octubre en El Ejido, detectaron ... un turismo circulando a 154 kilómetros por hora, velocidad que excedía en 94 kilómetros por hora la máxima permitida en la vía en cuestión, la carretera CEJ-5, que une Almerimar con San Agustín.

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