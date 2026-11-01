Pillado un conductor de 16 años a 154 kilómetros por hora en Almerimar

Agentes de la Guardia Civil de Tráfico de Almería, durante un control estático de velocidad realizado el pasado 5 de octubre en El Ejido, detectaron ... un turismo circulando a 154 kilómetros por hora, velocidad que excedía en 94 kilómetros por hora la máxima permitida en la vía en cuestión, la carretera CEJ-5, que une Almerimar con San Agustín.

Dada la gravedad de los hechos, el Grupo de Investigación y Análisis del Tráfico (GIAT) inició las investigaciones pertinentes para la identificación del conductor del vehículo, ha explicado este domingo la Guardia Civil en un comunicado. Como resultado de las indagaciones, se pudo concretar que el conductor del vehículo era un menor de edad de 16 años, familiar del titular del vehículo y que carecía de permiso de conducción.

Las diligencias instruidas han sido entregadas en la Fiscalía de Menores de El Ejido, ha indicado el cuerpo.

A raíz de estos hechos, sobre los que deberá ahora su responsable dar cuenta ante la Justicia, la Comandancia de Almería ha querido incidir en que el exceso de velocidad es uno de los principales factores de riesgo en la carretera, ejerciendo una influencia muy negativa sobre la capacidad para conducir y generando situaciones de peligro, pudiendo derivar tal acción en graves responsabilidades administrativas y penales.

Asimismo, ha recalcado que ponerse al volante sin permiso de conducción o permitir que otros a sabiendas de que no cumple los requisitos y condiciones legalmente exigibles lo hagan, es una conducta grave que pone en riesgo su vida y la de los demás.

La carretera no perdona los fallos, ha insistido la Benemérita, recordando que por ello la ley exige formación obligatoria para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Concluye indicando que esta acción no es una simple infracción, sino que constituye un delito.