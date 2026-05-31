Organizan un curso de limpieza para la inclusión sociolaboral de personas discapacitadas

La Asociación Asprodesa y la Fundación Konecta, con la colaboración del Ayuntamiento de El Ejido, están llevando a cabo un curso de formación sobre limpieza ... viaria con un grupo de una decena de personas con discapacidad. Se está desarrollando desde el pasado lunes, 25 de mayo, y hasta el 29 de junio en el Espacio Murgijoven.

Todo el contenido está adaptado y proporciona conocimientos sobre técnicas de limpieza, uso de herramientas y maquinaria básica, gestionar residuos, prevención de riesgos laborales, habilidades laborales y trabajo en equipo y normas de seguridad e higiene.

La concejala de Discapacidad, Salud Mental y Prevención de Adicciones, María del Mar Martínez, explicó que «el curso pretende dar respuesta a la necesidad de mejorar la empleabilidad y la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad promoviendo la igualdad de oportunidades, la autonomía personal y la integración laboral mediante una formación adaptada a sus capacidades y necesidades de apoyo».

El curso combina la parte teórica de 25 horas y una segunda fase de prácticas en empresa permitiendo al alumnado adquirir competencias profesionales en un entorno de trabajo normalizado.