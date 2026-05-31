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Organizan un curso de limpieza para la inclusión sociolaboral de personas discapacitadas

El curso combina la parte teórica de 25 horas y una segunda fase de prácticas en empresa

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Un curso en el municipio ejidense.
Un curso en el municipio ejidense. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

La Asociación Asprodesa y la Fundación Konecta, con la colaboración del Ayuntamiento de El Ejido, están llevando a cabo un curso de formación sobre limpieza ... viaria con un grupo de una decena de personas con discapacidad. Se está desarrollando desde el pasado lunes, 25 de mayo, y hasta el 29 de junio en el Espacio Murgijoven.

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Organizan un curso de limpieza para la inclusión sociolaboral de personas discapacitadas

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