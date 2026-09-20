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Las obras de modernización de la calle Granada y alrededores avanzan con una inversión de 1,1 millones de euros

Julia Ibáñez explica que «con esta actuación vamos a modernizar los servicios e infraestructuras, favorecer la actividad, el dinamismo y ofrecer un entorno más cómodos, seguro y atractivo para los vecinos»

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La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, supervisa las obras de la calle Granada y vías adyacentes.

Javier Cortés

El Ejido

La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, junto al concejal de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios, David Fernández, analizó las obras que se están desarrollando ... actualmente en calle Granada y vías adyacentes, con una inversión de 1.100.928 euros. Unas labores de regeneración y rehabilitación urbana que avanzan a buen ritmo.

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