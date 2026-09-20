Las obras de modernización de la calle Granada y alrededores avanzan con una inversión de 1,1 millones de euros

La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, junto al concejal de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios, David Fernández, analizó las obras que se están desarrollando ... actualmente en calle Granada y vías adyacentes, con una inversión de 1.100.928 euros. Unas labores de regeneración y rehabilitación urbana que avanzan a buen ritmo.

Este proyecto se enmarca en el Plan de Actuación Integrado (PAI) de El Ejido, cofinanciado en un 85% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2021-2027.

Julia Ibáñez explica que «trabajamos en la transformación y puesta a punto de los espacios urbanos del municipio con la ejecución de diferentes actuaciones de mejora en calles y vías públicas». «Estas labores están orientadas a renovar los espacios, mejorar las condiciones de accesibilidad y modernizar los servicios e infraestructuras existentes. Con estas intervenciones pretendemos, además, revitalizar estas zonas, favoreciendo la actividad y ofreciendo entornos más cómodos, seguros y atractivos para los vecinos».

Actuación

La actuación contempla intervenciones en Calle Granada, desde la glorieta con Paseo Juan Carlos I hasta Calle Loma de la Mezquita, así como en Calle del Cine, Calle Capitán Cortés, Calle Virgen del Pilar y Calle de la Rosa, en el tramo comprendido entre Calle Almería y Calle Cervantes.

El proyecto permitirá renovar una de las principales arterias comerciales del municipio, donde actualmente existen deficiencias derivadas del desgaste del pavimento, la falta de homogeneidad estética en los acerados y diversos problemas de accesibilidad provocados por determinados elementos urbanos y alcorques.

Las obras incluyen la ampliación y renovación de acerados, la mejora integral de las redes de abastecimiento, la implantación de una nueva red de riego y la adecuación de canalizaciones para futuros sistemas de vigilancia municipal. Del mismo modo, se modernizarán las redes de telecomunicaciones y baja tensión, eliminando instalaciones aéreas y puntos de alumbrado situados en fachadas.

La intervención contempla además el trasplante de arbolado, la renovación de alcorques y la incorporación de nuevo mobiliario urbano y especies vegetales, entre ellas calistemos, contribuyendo así a generar una imagen más homogénea, moderna y sostenible del entorno urbano.

En las calles situadas entre Calle Cervantes y el Bulevar de El Ejido se priorizará el tránsito peatonal y una mejor convivencia entre peatones y vehículos, mediante la creación de itinerarios continuos, cómodos y accesibles que favorezcan el uso ciudadano del espacio público y potencien la actividad social y comercial de la zona.

Para ello, se contemplan dos tipologías de plataforma. Por un lado, las calles De la Rosa, del Cine y Capitán Cortés dispondrán de una plataforma única de asfalto con tratamiento superficial impreso en acabado tipo adoquín. Por otro, Calle Virgen del Pilar contará con una plataforma de adoquín sobre base de hormigón, aportando una mayor integración estética y calidad urbana.

Esta actuación mantiene además coherencia visual y funcional con otros proyectos de regeneración ejecutados anteriormente en calles como Calle Almería, Calle Cervantes y Calle Iglesia, consolidando un modelo de ciudad más ordenado, accesible y adaptado a las necesidades actuales.