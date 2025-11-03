Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un momento del pleno municipal. IDEAL

«Las obras de construcción de El Ejido Nordeste están muy avanzadas»

El Ejido ·

El centro de salud contará con 71 consultas y una superficie construida de 4.500 metros cuadrados distribuidas en varias áreas

J. Cortés

El Ejido

Lunes, 3 de noviembre 2025, 22:06

«Las obras de construcción del Centro de El Ejido Nordeste ya están muy avanzadas», según comunicó el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, en ... el Pleno celebrado en el Ayuntamiento. Este proyecto «cuenta con una inversión de más de 10 millones de euros más su equipamiento, permitirá en cuanto se ponga en marcha la bajada de los cupos por debajo de 1.500 por médico», señaló Góngora.

