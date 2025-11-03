«Las obras de construcción de El Ejido Nordeste están muy avanzadas»

«Las obras de construcción del Centro de El Ejido Nordeste ya están muy avanzadas», según comunicó el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, en ... el Pleno celebrado en el Ayuntamiento. Este proyecto «cuenta con una inversión de más de 10 millones de euros más su equipamiento, permitirá en cuanto se ponga en marcha la bajada de los cupos por debajo de 1.500 por médico», señaló Góngora.

El nuevo centro de salud contará con 71 consultas y una superficie construida de más de 4.500 metros cuadrados, distribuidos en áreas especializadas para adultos, pediatría, urgencias, salud mental, rehabilitación y fisioterapia, radiología, cirugía menor, odontología, atención a la mujer y atención a drogodependencias. Además, dispondrá de espacios para docencia, biblioteca, reuniones, y zonas de descanso y vestuarios para el personal sanitario.

Sumará una sala de emergencias completamente equipada, área de radiología digital, sala de fisioterapia con equipamiento para electroterapia y rehabilitación, gabinete odontológico con tecnología avanzada, sala de cirugía menor, consultas de salud mental y terapia grupal, así como dispositivos de apoyo social y comunitario.

El centro también contará con un servicio de urgencias de atención primaria independiente, con consultas, sala de curas, observación y dormitorios para el personal de guardia, garantizando así la atención continuada. Por otro lado, en el capítulo de personal desde 2029 la plantilla del SAS creció en más de 35.000 profesionales, lo que supone el mayor incremento de empleo sanitario e la historia del SAS.

Por otro lado, solo en el Hospital Universitario de Poniente y el Distrito Sanitario Poniente se incorporaron más de 500 nuevos profesionales desde 2019, incluyendo personal médico, de enfermería y de apoyo, además de 28 nuevos residentes MIR en 2025, reforzando la formación y el relevo generacional. Sobre la Atención Primaria en El Ejido, la Junta ha aumentado el personal de Atención Primaria en un 21% desde 2019; amplió horarios y servicios; e invirtió en mejoras de infraestructuras en centros.