El Hospital de Poniente atiende más de 390.000 entre consultas, urgencias y cirugías en el primer semestre

En la primera mitad de 2026, los profesionales del Hospital Universitario Poniente, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia Sanidad ... y Emergencias, llevaron a cabo más de 394.000 actos sanitarios, para dar cobertura a las necesidades asistenciales de su población de referencia. Entre el comienzo del año y el 30 de junio, en las instalaciones del centro se atendieron cerca de 100.000 urgencias, más de 6.000 intervenciones quirúrgicas o 115.000 consultas externas especializadas.

El Hospital Universitario Poniente atiende a una población de 292.418 habitantes de los municipios de: Adra, Alcolea, Balanegra, Bayárcal, Berja, Dalías, El Ejido, Enix, Felix, Fondón, Laujar de Andarax, La Mojonera, Paterna el Río, Roquetas de Mar y Vícar. Se trata de una población de referencia heterogénea y que viene experimentando un crecimiento sostenido desde la puesta en marcha del centro, hace más un cuarto de siglo. De hecho, en el último año se registró un crecimiento poblacional del 2,2%.

Para atender las necesidades en materia sanitaria de esta población, los profesionales del centro han llevado a cabo cerca de 400.000 actos sanitarios durante la primera mitad de este año, entre los que se incluyen urgencias, consultas externas, intervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas o partos.

En el área de Consultas Externas del Hospital Universitario Poniente, entre enero y junio de 2026 se atendieron, en concreto, un total de 115.571 visitas, de las que 36.867 corresponden a pacientes que acudían a una primera cita con el especialista y 78.704 a revisiones y visitas sucesivas.

En el Bloque Quirúrgico del centro se efectuaron 6.133 intervenciones, la mayor parte de las cuales se realizaron mediante técnicas de cirugía ambulatoria, que no requiere el ingreso del paciente y facilita una recuperación más rápida. Así, los quirófanos del Hospital Universitario Poniente acogieron 2.744 operaciones de cirugía mayor ambulatoria, 1.031 de cirugía menor ambulatoria, 996 de cirugía programada con ingreso y 1.362 intervenciones de carácter urgente.

Por las diferentes plantas de hospitalización pasaron un total de 6.521 pacientes en el primer semestre de 2026, con una estancia media que se sitúa entre los 6 y los 7 días. En el área de Urgencias, entre enero y junio de este año, se realizaron un total de 98.883 atenciones. Del total de visitas a Urgencias, más de un 95% se resolvieron en el día con el alta del paciente.

Actividad obstétrica, pruebas funcionales y diagnósticas

Los paritorios del Hospital Universitario Poniente acogieron a lo largo de los primeros seis meses de este año un total de 1.037 partos, en los que llegaron al mundo 1.047 bebés.

Para la realización de las intervenciones quirúrgicas, para obtener un diagnóstico en las consultas especializadas y en el área de Urgencias o controlar la evolución del paciente ingresado son necesarias pruebas diagnósticas, que se llevan a cabo principalmente en el área de Diagnóstico por la Imagen o en las propias consultas, así como el análisis de muestras biológicas en Biotecnología.

A su vez, el área de Radiodiagnóstico del Hospital Universitario Poniente realizó en la primera mitad de este año más de 149.000 pruebas: 90.887 estudios de radiología convencional; 250 estudios de telemando; 11.923 tomografías axiales computerizadas (TAC); 4.783 mamografías; 7.570 pruebas para el programa de cribado de cáncer de mama; 20.160 ecografías; 12.684 resonancias magnéticas y 886 estudios de radiología intervencionista.

En el apartado de pruebas funcionales especiales, los profesionales del Hospital Universitario Poniente efectuaron a lo largo de la primera mitad de este año 17.244 procedimientos especiales. Entre este tipo de pruebas se incluyen ecocardiografías, colonoscopias, pruebas funcionales respiratorias, endoscopias urológicas, gasometrías, o broncoscopias, entre otras.

En el ámbito de Biotecnología, durante este mismo periodo, se llevaron a cabo más de 3,9 millones de analíticas. El laboratorio del centro procesó 3.223.252 determinaciones de análisis clínicos; más de 204.000 microbiológicas; 530656 hematimétricas; además de realizar biopsias, citologías o estudios inmunohistoquísticos, entre otros procesos.