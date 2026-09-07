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El Hospital de Poniente atiende más de 390.000 entre consultas, urgencias y cirugías en el primer semestre

Por las diferentes plantas de hospitalización han pasado un total de 6.521 pacientes en el primer semestre de 2026, con una estancia media que se sitúa entre los 6 y los 7 días

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Imagen del Hospital Universitario de Poniente.

Javier Cortés

El Ejido

En la primera mitad de 2026, los profesionales del Hospital Universitario Poniente, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia Sanidad ... y Emergencias, llevaron a cabo más de 394.000 actos sanitarios, para dar cobertura a las necesidades asistenciales de su población de referencia. Entre el comienzo del año y el 30 de junio, en las instalaciones del centro se atendieron cerca de 100.000 urgencias, más de 6.000 intervenciones quirúrgicas o 115.000 consultas externas especializadas.

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