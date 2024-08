El garaje con más años de toda Andalucía está en El Ejido

Inmaculada Acién Viernes, 9 de agosto 2024, 23:44 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Opciones para compartir Copiar enlace

Visitar el Museo de Vehículos Antiguos de Pepe Moreno, en El Ejido, es hacer un recorrido por la historia a través de las joyas sobre ruedas que guarda y restaura con pasión, mimo y mucho cariño. Un cariño que también se nota en sus explicaciones, ya que las horas se pasan rápido escuchándolas de su voz. Su pasión por coleccionar viene de su niñez, porque desde los cinco años guarda tesoros, pero su afición por comprar y restaurar vehículos antiguos, tanto coches como motos, comenzó en los 70 en Suiza. «Estuve dos años trabajando en Suiza como inmigrante, en 1.969 y 1.970. Los patrones que yo tenía allí, tenían dos coches antiguos y señoriales. Y allí fue donde comencé esa afición. Cuando vine de allí en el 71 comencé a trabajar en el Puente del Río en un taller de Chapa y Pintura, luego me vine a la calle Barcelona, en El Ejido y luego abrí mi taller en 1.978 en la calle del Cine», explica. Pero su primer coche no lo olvidará nunca. Fue un Seat 1.500 que compró en 1.975. «Luego vino un Austin Victoria, luego un 124 y a partir de ahí le metí mano a los coches más antiguos. Ahora tengo sobre 62 ó 63», señala, pero a ellos se unen otra veintena que tiene en otra nave de su propiedad. El último que se ha incorporado a la colección es del año 29 y lo adquirió hace algo más de un año. Es mucho el tiempo que dedica a buscar las piezas que tiene que cambiar, cuando no es él mismo el que las fabrica. Una búsqueda que lo lleva a cualquier sitio. Sin ir más lejos, el último viaje ha sido esta misma semana a Valencia a por los cromados de un Cadillac. «Esto tiene que gustarte, porque inviertes horas, días, tienes que buscar, viajar...» confiesa Pepe Moreno, quien señala que sus búsquedas le han llevado a viajar por toda Europa e incluso a EEUU. «Lo he recorrido casi todo». Sin embargo, se trata de una pasión que solo su mujer comparte con él.

Entre los coches que ha tenido, el más antiguo es del año 13. «En Almería solo había ese año 41 matrículas entre motos, camiones y turismos». Y hablando de motos, también forman parte de su colección más de medio centenar, que comienzan desde el año 27 y entre las que se encuentran verdaderas joyas de la historia como una moto con sidecar, con metralleta, de la IIGuerra Mundial.

«El sitio más lejano de donde me he traído coches es Pennsylvania, de allí me he traído siete, entre ellos un coche de bomberos del año 15 que durante el último año y medio ha formado parte de una exposición en elParque de Bomberos de Granada, que es el más antiguo de España, ya que data de 1821», explica el coleccionista.

Una pasión que va más allá de la afición. Y es que como afirma Pepe Moreno, «muchos de los coches que yo he comprado eran inservibles, y darle vida a algo que ya no la tenía es una satisfacción». Su colección no está acabada, esto es algo que piensa seguir desarrollando. «En las colecciones nadie puede decir que lo tiene todo, pero tuve la ocasión de comprar un Hispano Suiza, no lo hice y tengo ahí mi espinita de que en algún momento lo tengo que conseguir», confiesa.

Pese a que se trata de una colección privada, a Pepe Moreno le encanta abrir sus puertas a todo el mundo y son muchas las visitas que recibe, pero curiosamente de donde menos acuden es de su propio pueblo, de El Ejido, donde aún sigue siendo un desconocido para sus vecinos. Y muchos de quienes lo conocen es porque también alquila sus vehículos para eventos como bodas.

Ya llevo 49 años coleccionando coches y ahora llevo a casarse a los hijos de algunos de los que llevé a la iglesia en mis inicios», señala como anécdota.

Coches... de cine

Los vehículos de Pepe Moreno sí que son muy conocidos en la industria del cine y la televisión, puesto que son muchos los que han formado parte de rodajes en la provincia de Almería. Entre los títulos más famosos, Pepe Moreno recuerda por ejemplo la grabación de la serie de El Joven Indiana Jones. Una serie de televisión estadounidense ideada y producida por George Lucas y emitida entre 1992 y 1996 por la cadena de televisión ABC, dos de cuyos capítulos se grabaron en la provincia de Almería. «Estuve con un Ford T. Ese coche es problemático para llevarlo porque a pesar de ser de 1.925 es automático. Estuve de chófer con el coche en la zona de Campohermoso, Las Negras, incluso la antigua estación de tren de La Calahorra. El coche iba destrozado, pero ellos querían que fuera así. Así estuve cinco o seis días de rodaje. Me llevé a toda la familia y fue toda una experiencia. A mí me vestían de arriba a abajo entero, con un pedazo de bigote, sombrero, tirantes... Recuerdo que había unas 2.000 personas trabajando con un catering para los españoles y otro para los ingleses y 10 taxis en la puerta para cuando a algún actor quería algo», rememora Pepe Moreno.

La última grabación le llevó hasta el Cortijo del Fraile, con Ángela Molina, con un Chevrolet del 29 que era un coche viajero, como los autobuses de la época.

Una pasión que le llevó incluso a Pepe Moreno a convertirse en socio fundador del Club de Automóviles Antiguos de Almería. «El primero lo fundamos entre nueve, pero solo dos teníamos coches antiguos, el resto no tenía. La primera ruta que hicimos fue por Adra, con participación de coches de Málaga, Jaén y Murcia, en total 14 coches, pero hemos llegado a ir más de 100 coches en una ruta que hicimos a Berja», apunta. Rutas que permiten disfrutar a todo el mundo de esas joyas sobre ruedas.