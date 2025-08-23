Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

El municipio cuenta con un amplio programa cultural. IDEAL

El XXXVI Ciclo de Conciertos del Castillo de Guardias Viejas entra en su recta final

El Ejido ·

Un total de 10 conciertos están llevando el arte a este enclave con actuaciones protagonizadas por Vocal Vidas, Nuevos Aire, María Canet, Quique bonal, entre otros artistas

J. C.

El Ejido

Sábado, 23 de agosto 2025, 04:06

La vigésima sexta edición del Ciclo de Conciertos del Castillo de Guardias Viejas encara su recta final después de haberse convertido nuevamente en un éxito de público, gracias a la calidad y la variedad de las actuaciones programadas por el área de Cultura del Ayuntamiento de El Ejido y lo emblemático de su escenario.

Las veladas están transcurriendo entre sones de flamenco, flamenco fusión, jazz, blues, soul, boleros, música latina o rock, entre otros géneros. Un total de 10 conciertos están llevando el arte a este enclave con actuaciones protagonizadas por Vocal Vidas, Nuevos Aire, María Canet, Quique bonal y Kid Carlos, Ángela Muro, María Ángeles Fernández (Hija de Tomatito), Candilena y Carmen Xía.

La clausura del Ciclo llegará esta semana con la música de La Bejazz Flamenco el jueves con su espectáculo 'Tierra de Luz' y el viernes con Alberto Gónzález 'El Xopper' & Carlos López con Rock y Blues. Por su parte. las entradas para los conciertos se pueden adquirir a través de la web https://cultura.elejido.es, en las taquillas del Teatro Auditorio y a las puertas del Castillo antes de las actuaciones, siempre que queden localidades disponibles. Los conciertos comienzan a las 22.30 horas.

Por otro lado, la Nave de Ejidomar acogerá del 1 al 5 de septiembre una nueva propuesta dirigida a los jóvenes, con las que llenar de conocimiento y diversión los últimos días de las vacaciones estivales. El campus digital de TecnoTribu hará parada en El Ejido para ofrecer a menores de entre 9 y 17 años la posibilidad de introducirse en el mundo de la robótica, la programación y la tecnología.

A través de talleres prácticos, creativos y en equipo, los participantes desarrollarán competencias digitales clave para su presente y futuro en materias como robótica, tecnología, ciencia, videojuegos e Inteligencia Artificial.

