La XXXIII edición de los Premios del Deporte de El Ejido ya tiene los nueve ganadores

La XXXIII edición de los Premios del Deporte Ejidense ya tiene ganadores, el jurado presidido por la alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, y la ... edil de Deportes, María José Martín, junto al director del IMD, José Lirola, y formado por profesionales de los medios de comunicación se reunió para valorar las candidaturas recibidas y ya se decidió el fallo de esta edición.

Julia Ibáñez puso en valor «los éxitos conseguidos por nuestros deportistas y clubes que contribuyen a proyectar una magnífica imagen de El Ejido a nivel nacional e internacional». Además, alabó «la labor de los directivos de clubes, entrenadores, monitores, padres y madres, deportistas y niños por seguir apostando y promocionando el deporte de nuestro municipio».

Durante el acto, Julia Ibáñez anunció que la Copa Alcaldesa recae este año en Vicente Puertas Rodríguez, una figura fundamental en la historia y desarrollo del deporte de El Ejido, especialmente vinculado al fútbol sala. Su trayectoria abarca desde sus inicios como jugador y patrocinador amateur hasta convertirse en presidente del CD El Ejido Futsal llevando al club a la élite nacional con su histórico ascenso a Primera División.

Más allá de los resultados de su propio club, Puertas se consolidó como un promotor de la cooperación institucional, potenciando la captación de patrocinadores para proteger el deporte base ejidense. Julia Ibáñez destacó de él «su compromiso, esfuerzo y trabajo realizado por el deporte ejidense».

Premiados

De este modo, los premiados son como mejor deportista: Roberto Privistirescu. Remero, en agosto de 2026 alcanzó la cima internacional al ganar la medalla de oro en la modalidad de Cuatro sin timonel masculino durante el Campeonato del Mundo Juvenil celebrado en Plovdiv, Bulgaria.

Formó la tripulación campeona junto a Borja Núñez, Juan Jesús Ortega y Manuel Cruz, logrando superar en la final a las embarcaciones de Gran Bretaña y Francia con un tiempo de 6:00.97. Entre sus principales logros también se encuentra el subcampeonato de España de Remoergómetro, medalla de playa en Skiff Juvenil y Campeón de España de 1xJM (6.000 mts) en la temporada 2025. La próxima temporada será becado por la Universidad de California, Berkeley.

En cuanto a Club Destacado: El Club Halterejido. Fundado en 2019, es un referente nacional en halterofilia. Recientemente logró una destacada actuación en el Campeonato del Mundo Máster de Halterofilia celebrado en Atenas del 17 al 26 de septiembre de 2026 consiguiendo tres medallas de oro de Manu Sánchez, Antonio Tarifa y María de la Puente. Cuenta entre sus deportistas con el haltera David Sánchez y destaca por la promoción que hace de este deporte.

En cuanto a Promoción deportiva: Almerimar Unión Deportiva (Almerimar U.D.). Club de fútbol base fundado en el año 2023. Tiene su sede en Almerimar y abarca prácticamente todas las etapas del fútbol base, desde bebés, prebenjamín, benjamín y alevín hasta infantil, cadete y juvenil.

En cuanto al acontecimiento destacado: el CD El Ejido Futsal. Tras lograr un histórico ascenso directo a la Primera División del fútbol sala nacional el pasado 16 de mayo de 2026 tras proclamarse campeón de Segunda División. El conjunto celeste selló su billete a la máxima categoría en la última jornada de la temporada regular, imponiéndose de manera contundente por 7-3 al CD Leganés FS ante un Pabellón Municipal de Deportes de El Ejido completamente abarrotado. En el encuentro decisivo destacaron el hat-trick de Isma Vacas y los goles de Rosa, Cristian Rubio, Josete y Dela.

Asimismo, en Deporte municipal: Miguel Cano. Figura clave en el deporte de El Ejido, ampliamente reconocido como el presidente del Club de Petanca Santa María del Águila. Bajo su liderazgo y gestión directiva, ha impulsado notablemente la práctica de este deporte en el municipio. Cabe destacar que logró la organización del II Campeonato del Mundo de Petanca en Almerimar en el año 2019.

En cuanto a la colaboración con el deporte ejidense: Protección Civil El Ejido. Es un pilar indiscutible para el éxito y la seguridad de los eventos deportivos municipales, aportando capacidad operativa, prevención de riesgos y respuesta inmediata que garantizan el bienestar tanto de los deportistas como del público asistente, incluyendo carreras, torneos o campeonatos en los núcleos de población.

A la trayectoria deportiva: Club Ajedrez El Ejido. Coincidiendo con un año especialmente significativo para la entidad, ya que este octubre celebran su 40º aniversario. A lo largo de estos años trabajaron generación tras generación para promover enseñar y difundir el ajedrez, acercándolo a niños, jóvenes y adultos y representando a El Ejido en numerosas competiciones.

En cuanto a Especial del Jurado: Toñi Indalecio. Fotógrafa y apasionada de los eventos de carácter deportivo en El Ejido. Asiste a todas las carreras y cámara en mano registra todos los momentos desarrollados durante las competiciones. Haciendo unas instantáneas que reflejan el cariño que siente por deporte de El Ejido y que, después, se pueden ver en sus perfiles de redes sociales.

Además, la Copa Alcaldesa será para Vicente Puertas Rodríguez. También se entregarán tres accésits: uno es para Baldomero Rodríguez, a título póstumo, por su contribución al impulso del deporte ejidense, otro para Gustavo Valdivia. Karateca que firmó en 2026 una de las campañas más brillantes, proclamándose campeón de España en Pruebas Técnicas, y el tercero para Ariadna Rodríguez. Karateca que se proclamó en 2026 campeona de España en Pruebas Técnicas por equipos. A su vez, la ceremonia de los Premios del Deporte se celebrará el próximo 29 de octubre en el Teatro Municipal.