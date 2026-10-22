 Saltar al contenido
Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
Suscríbete

El Ejido

  1. Portada
  2. El Ejido

La XXXIII edición de los Premios del Deporte de El Ejido ya tiene los nueve ganadores

El jurado lo preside la alcaldesa, Julia Ibáñez, y la edil de Deportes, María José Martín, y periodistas

Regala esta noticia
Añádenos en Google
La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, la edil de Deportes, María José Martín, profesionales de los medios de comunicación de la provincia.

Javier Cortés

El Ejido

La XXXIII edición de los Premios del Deporte Ejidense ya tiene ganadores, el jurado presidido por la alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, y la ... edil de Deportes, María José Martín, junto al director del IMD, José Lirola, y formado por profesionales de los medios de comunicación se reunió para valorar las candidaturas recibidas y ya se decidió el fallo de esta edición.

Esta funcionalidad es exclusiva para usuarios registrados.

Inicia sesión Crea tu cuenta

Reporta un error

[]

La XXXIII edición de los Premios del Deporte de El Ejido ya tiene los nueve ganadores

[]

La XXXIII edición de los Premios del Deporte de El Ejido ya tiene los nueve ganadores