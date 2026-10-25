La XIII Semana Saludable se despide con ruta y talleres en El Ejido

La XIII Semana Saludable, organizada por la Unidad de Participación, Juventud y Educación del Ayuntamiento de El Ejido, vivió una de las actividades más consolidadas ... y participativas de la programación como es la Ruta Urbana Saludable.

Más de 200 de mayores, entre usuarios de los Clubes de la Tercera Edad del municipio y vecinos del municipio, acompañados por el concejal de Participación, Javier Rodríguez, y la concejala de Servicios Sociales, Delia Mira, formaron parte de esta actividad que trata de concienciar sobre la importancia de la práctica deportiva como parte de unos hábitos saludables, para mantener cuerpo y mente activos.

El Parque Municipal de El Ejido se convirtió en punto de salida y llegada de la Ruta Saludable, que también ha recorrido parte del Parque San José, para continuar por el Paseo de las Mimosas, Paseo Pedro Ponce y Paseo de las Lomas.

A la finalización de la Ruta Saludable, los participantes disfrutaron de un desayuno de convivencia, con frutas de temporada, en el Parque Municipal. Durante la jornada de este viernes, además, la Plaza de Abastos acogió un puesto de cribados poblacionales, promoción de hábitos saludables y campaña de vacunación, se impartieron talleres de suelo pélvico, test predictivos de salud y presentaciones de libros.

Estas actividades forman parte de la XIII Semana Saludable, que contó con numerosas propuestas gratuitas relacionadas con la salud, el deporte y la formación. La programación finalizó este sábado 24 de octubre con talleres sobre dinámicas de entrenamiento.

Un año más se organizaron Actividades en Farmacias como Farmacia Liria, Oasis Farma; Farmacia Puri Fernández; Farmacia San Marcos; y Farmacia Auditorio. Durante toda la semana se llevaron a cabo pruebas como toma de tensión arterial, test de glucosa y de colesterol, cálculo del índice de masa corporal, capacidad pulmonar y análisis capilar.

Además, a lo largo de la semana se desarrollaron numerosas Actividades Saludables dirigidas a diferentes colectivos y grupos de edad, con propuestas relacionadas con la actividad física, la alimentación saludable, la prevención de enfermedades, la salud emocional, el cuidado durante el embarazo y el puerperio, la salud infantil, la salud visual y auditiva y el bienestar general.