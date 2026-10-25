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La XIII Semana Saludable se despide con ruta y talleres en El Ejido

Más de 200 personas participan en una Ruta Urbana Saludable que fomenta hábitos de vida

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La Ruta Urbana Saludable es una de las actividades que se realizan durante esta semana especial.

Javier Cortés

El Ejido

La XIII Semana Saludable, organizada por la Unidad de Participación, Juventud y Educación del Ayuntamiento de El Ejido, vivió una de las actividades más consolidadas ... y participativas de la programación como es la Ruta Urbana Saludable.

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