Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Concejal de la formación ultraconservadora. IDEAL

Vox reprocha al PP el servicio ofrecido en los puntos de acceso de movilidad reducida en playas

El Ejido ·

El edil de Vox El Ejido, Juan José Bosquet, ha señalado que numerosos vecinos han protestado contra la falta de pasarelas, material o localizaciones de estos puntos adaptados

J. C.

El Ejido

Domingo, 21 de septiembre 2025, 19:41

Juan José Bosquet, concejal de VOX en el Ayuntamiento de El Ejido, le ha reprochado al Partido Popular el «deficiente» servicio ofrecido en los puntos de acceso a las zonas de baño adaptadas que existen en las playas del municipio. Y es que son muchos los vecinos que han protestado contra la falta de medios o las pocas localizaciones donde se encuentran estas entradas acondicionadas.

Bosquet ha señalado así que los ejidenses han tenido que sufrir durante este verano la falta de tarimas o pasarelas en algunos tramos, ya que, «incluso, se instalaron lonas a modo de parche que no servían para nada porque las sillas se hundían en la arena», explicaba el concejal.

Desde VOX se ha denunciado de la misma forma la falta de material, sobre todo en las zonas de baño más concurridas. Caso como el ocurrido en el punto de acceso adaptado que hay ubicado junto al Hotel AR, donde, según Juan José Bosquet, «las sillas anfibias y grúas elevadoras para facilitar el baño escaseaban hasta el punto de ocasionar que algunos usuarios no pudiesen acceder o bañarse ese día por falta de material apropiado».

Además, Bosquet ha pedido incrementar el número de puntos accesibles para personas con discapacidad o problemas de movilidad, ya que, al menos, los vecinos han reclamado una zona de baño más entre Guardias Viejas y Balerma y dos más para las playas de Almerimar.

«Esperemos que, para la siguiente temporada de playas, el Partido Popular de Francisco Góngora reaccione y escuche a los ejidenses para mejorar estos puntos de acceso tan importantes para las personas de movilidad reducida», ha destacado por último el concejal de VOX en el Ayuntamiento de El Ejido, Juan José Bosquet.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las cabañuelas en Granada mes a mes de 2026: lluvias, nieve y calor
  2. 2 Arde el autobús de un equipo de fútbol en la A-92 en Granada
  3. 3

    Un granadino lleva a los tribunales la zona de bajas emisiones por «elitista»
  4. 4

    Estos son los signos de alarma más comunes que los granadinos de 20 a 49 años deberían vigilar
  5. 5 Apalea a su vecino y agrede a los tres guardias civiles que fueron a detenerlo en un pueblo de Granada
  6. 6 La ganga de París y otras tres ciudades a las que volar desde Granada por 18 euros
  7. 7 Publicidad de Cervezas Alhambra: Verde que te quiero verte en pelotas
  8. 8

    Agreden a una mujer en Moraleda en medio de una trifulca entre vecinos
  9. 9 El conductor de un patinete acaba en el hospital tras chocar con un bus urbano de Granada
  10. 10 La comarca granadina que alberga olivos milenarios de gran porte plantados por los romanos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Vox reprocha al PP el servicio ofrecido en los puntos de acceso de movilidad reducida en playas

Vox reprocha al PP el servicio ofrecido en los puntos de acceso de movilidad reducida en playas