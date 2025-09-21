Vox reprocha al PP el servicio ofrecido en los puntos de acceso de movilidad reducida en playas

El edil de Vox El Ejido, Juan José Bosquet, ha señalado que numerosos vecinos han protestado contra la falta de pasarelas, material o localizaciones de estos puntos adaptados

J. C. El Ejido Domingo, 21 de septiembre 2025, 19:41 Comenta Compartir

Juan José Bosquet, concejal de VOX en el Ayuntamiento de El Ejido, le ha reprochado al Partido Popular el «deficiente» servicio ofrecido en los puntos de acceso a las zonas de baño adaptadas que existen en las playas del municipio. Y es que son muchos los vecinos que han protestado contra la falta de medios o las pocas localizaciones donde se encuentran estas entradas acondicionadas.

Bosquet ha señalado así que los ejidenses han tenido que sufrir durante este verano la falta de tarimas o pasarelas en algunos tramos, ya que, «incluso, se instalaron lonas a modo de parche que no servían para nada porque las sillas se hundían en la arena», explicaba el concejal.

Desde VOX se ha denunciado de la misma forma la falta de material, sobre todo en las zonas de baño más concurridas. Caso como el ocurrido en el punto de acceso adaptado que hay ubicado junto al Hotel AR, donde, según Juan José Bosquet, «las sillas anfibias y grúas elevadoras para facilitar el baño escaseaban hasta el punto de ocasionar que algunos usuarios no pudiesen acceder o bañarse ese día por falta de material apropiado».

Además, Bosquet ha pedido incrementar el número de puntos accesibles para personas con discapacidad o problemas de movilidad, ya que, al menos, los vecinos han reclamado una zona de baño más entre Guardias Viejas y Balerma y dos más para las playas de Almerimar.

«Esperemos que, para la siguiente temporada de playas, el Partido Popular de Francisco Góngora reaccione y escuche a los ejidenses para mejorar estos puntos de acceso tan importantes para las personas de movilidad reducida», ha destacado por último el concejal de VOX en el Ayuntamiento de El Ejido, Juan José Bosquet.