La portavoz visita una de las zonas del núcleo de San Agustín. IDEAL

Vox recrimina al PP haber «abandonado definitivamente» a vecinos de San Agustín

El Ejido ·

La portavoz de Vox El Ejido, Beatriz Sánchez, ha denunciado el pésimo mantenimiento de la playa de Los Percheles, la presencia de una plaga de mosquitos en el núcleo, y el lamentable estado de carreteras construidas «parche sobre parche»

J. C.

El Ejido

Sábado, 28 de febrero 2026, 23:21

Comenta

«Los vecinos de San Agustín han sido abandonados definitivamente por el Partido Popular». Así lo ha denunciado la portavoz de Vox en el Ayuntamiento ... de El Ejido, Beatriz Sánchez, quien ha lamentado el pésimo mantenimiento realizado en la playa de Los Percheles, la existencia de una auténtica plaga de mosquitos en la zona, y el lamentable estado de unas carreteras construidas «parche sobre parche».

