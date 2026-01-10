VOX reclama al PP reforzar la seguridad en El Ejido después de la última oleada de robos

«En los últimos días, los comercios de El Ejido experimentaron una oleada de robos que evidencia la inseguridad que sufren los vecinos». Algo por ... lo que la portavoz de la formación ultraconservadora de Vox en el Ayuntamiento, Beatriz Sánchez, reclamó al Partido Popular reforzar la seguridad en las calles.

Sánchez explicado que es necesario que el equipo de Gobierno, con el alcalde, Francisco Góngora, a la cabeza, incremente la presencia de Policía Local en el municipio, además de instar a Subdelegación de Gobierno a que otorgue de más medios y efectivos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

«Hemos visto cómo se han destrozado varios comercios para desmantelarlos y robar todos los objetos de valor», apuntaba la portavoz de Vox El Ejido, quien recalcaba que «esto es solo una consecuencia de las medidas que PP y PSOE han implantado en nuestro país en los últimos años, llenándolo así de delincuencia».

Según la formación liderada a nivel nacional por Santiago Abascal, los barrios son cada vez menos seguros y así lo demuestra la propia estadística.

Y es que, tal y como indican los datos del Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, en el tercer trimestre de 2025, el total de infracciones penales aumentó en El Ejido un 7,53%; destacando los hurtos, que se vieron incrementados en más de un 30% con un crecimiento de los 511 de 2024 a los 673 del pasado año 2025.

«Estas cifras no hacen más que subir anualmente y son los propios vecinos los que las sufren», lamentó la portavoz de la formación ultraconservadora de Vox en el Ayuntamiento de El Ejido, Beatriz Sánchez, la cual exigió al Partido Popular de Góngora «ponerse a trabajar» en reforzar la seguridad del municipio ante «el problema creado en nuestro país por sus compañeros del Partido Popular y por el Partido Socialista».