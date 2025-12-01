Vox propone regular la estética exterior de los comercios ejidenses

El centro de El Ejido pierde identidad y uno de los grandes perjudicados es el comercio local. Tal y como ha señalado la concejal de ... Vox en el Ayuntamiento de El Ejido, Cristina López, la imagen de muchas fachadas ya no cumplen con la tradición y se imponen otras costumbres foráneas.

Ante ello, desde Vox se ha propuesto al equipo de gobierno del Partido Popular regular el exterior de los comercios ejidenses mediante una ordenanza municipal, todo ello con el objetivo de devolver a El Ejido la armonía en sus barrios, reforzar el comercio de proximidad y mejorar la convivencia vecinal.

«Otros municipios de España han afrontado esta situación mediante ordenanzas específicas que ordenan la estética de fachadas, regulan los rótulos y elementos exteriores y protegen la identidad local», explica Cristina López, quien, al mismo tiempo, ha señalado la necesidad de poner en marcha un Programa Municipal de Ayudas para esta rehabilitación y desarrollar una campaña municipal de sensibilización.

Al hilo, la concejal de Vox en el Ayuntamiento de El Ejido ha criticado que este alcalde no haya acompañado el crecimiento comercial con una regulación ordenada que proteja nuestras tradiciones. Y es que «las fachadas desordenadas, los rótulos en otros idiomas distintos al castellano y la ocupación del espacio público rompe la armonía de las calles y perjudica la identidad visual de nuestros barrios.»

«El Ejido cuenta con zonas comerciales históricas y con nuevas áreas de gran afluencia que requieren una intervención decidida que proteja lo nuestro y renueve la imagen desordenada que vivimos en zonas tan emblemáticas como el Bulevar, las calles Cervantes, Lobero, Manolo Escobar y otros ejes comerciales del núcleo urbano», ha querido subrayar Cristina López.