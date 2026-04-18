VOX pide al PP que el agricultor pueda depositar los envases de los fitosanitarios en el punto limpio municipal
El Ejido ·La portavoz de Vox en El Ejido, Beatriz Sánchez, señala la necesidad de facilitar en todo lo posible al productor la gestión final del producto después de su utilización
Javier Cortés
El Ejido
Sábado, 18 de abril 2026, 21:48
La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de El Ejido, Beatriz Sánchez, ha solicitado al equipo de gobierno del Partido Popular que los agricultores puedan ... depositar los envases de fitosanitarios, fertilizantes y trampas en el Punto Limpio Municipal después de que estos hayan sido utilizados.
Sánchez ha subrayado que los productores se enfrentan actualmente a grandes exigencias medioambientales, viéndose en la obligación de garantizar la gestión del reciclaje pautado por las administraciones. Un problema que expone a los agricultores a más trabas diarias y por el que Vox ha pedido que el Ayuntamiento de El Ejido facilite esta adhiriéndose al sistema SIGFITO.
SIGFITO es una entidad sin ánimo de lucro con puntos de recogida establecidos en almacenes de suministros, cooperativas de consumo, distribuidores oficiales o entidades locales, donde el usuario deposita los envases vacíos. «La empresa se encarga del transporte para su reciclado y valorización, por lo que conseguiríamos poner en valor nuestro Punto Limpio», ha explicado la portavoz de Vox.
Y es que, para Beatriz Sánchez, la agricultura almeriense «es el motor de nuestra economía y se ha convertido en un ejemplo mundial de resiliencia por su capacidad de innovación, adaptación al mercado internacional y desarrollo en los últimos 60 años». Sin embargo, «nos enfrentamos cada día a más trabas burocráticas y los agricultores están asfixiados».
Es por ello por el que Vox ha exigido al Partido Popular de Góngora considerar esta medida, ya que, si el Punto Limpio Municipal pudiera recepcionar envases vacíos de productos fitosanitarios y agropecuarios, supondría un «gran alivio» para el campo. «El alcalde no puede dar la espalda a los agricultores. Tenemos que defender lo nuestro», ha remarcado Beatriz Sánchez.
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