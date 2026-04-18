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La portavoz de Vox El Ejido en un invernadero del municipio. IDEAL

VOX pide al PP que el agricultor pueda depositar los envases de los fitosanitarios en el punto limpio municipal

El Ejido ·

La portavoz de Vox en El Ejido, Beatriz Sánchez, señala la necesidad de facilitar en todo lo posible al productor la gestión final del producto después de su utilización

Javier Cortés

El Ejido

Sábado, 18 de abril 2026, 21:48

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La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de El Ejido, Beatriz Sánchez, ha solicitado al equipo de gobierno del Partido Popular que los agricultores puedan ... depositar los envases de fitosanitarios, fertilizantes y trampas en el Punto Limpio Municipal después de que estos hayan sido utilizados.

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