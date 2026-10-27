Vox lamenta que el PP ignore a los agricultores afectados por la Balsa del Sapo

27/10/2026 Actualizado a las 17:41h.

«Los agricultores afectados por la Balsa del Sapo están desesperados». Así lo pudo comprobar la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de El Ejido, ... Beatriz Sánchez, quien visitó numerosos invernaderos que sufrieron nuevas inundaciones por la subida del nivel freático de la balsa tras las últimas lluvias.

Sánchez exigió de nuevo al equipo de Gobierno del Partido Popular que inste a la Junta Central de Usuarios a que incremente los bombeos e informe de los niveles actuales de la Balsa del Sapo. «El Ayuntamiento de El Ejido, como parte de este organismo, debe velar por sus agricultores y pedir que se les garantice que el nivel del agua se encuentra por debajo de la cota de seguridad y preparada ante la llegada de nuevas lluvias», defendió la portavoz de Vox.

Desde la formación liderada por Santiago Abascal a nivel nacional se lleva advirtiendo años de que «es urgente llevar a cabo actuaciones reales». Y es que, hasta el momento, los afectados «solo han visto palabras vacías del Partido Popular y su concejal de Agricultura, los cuales aprobaron hace casi cinco años una iniciativa de Vox que pedía incrementar y supervisar los bombeos de la Balsa del Sapo, pero que siguen sin hacer nada mientras las cosechas se ahogan».

Beatriz Sánchez recordó que, si el Ayuntamiento no supervisa mensualmente las extracciones, los agricultores de Las Norias se ven expuestos, cada vez que llueve, a que el agua brote del propio suelo y acabe con sus cosechas. «Algunos ya se plantean abandonar sus explotaciones porque se encuentran abandonados ante la inacción del equipo de Gobierno de Julia Ibáñez».

Por ello, desde Vox consideraron «inaceptable» que el Partido Popular continúe ignorando el problema de la Balsa del Sapo, el cual está condenando a decenas de agricultores que piden auxilio. «La alcaldesa y el concejal de Agricultura no pueden seguir haciendo caso omiso. Como máximos responsables de nuestro municipio deben pelear por los intereses de sus agricultores», señaló Beatriz Sánchez.