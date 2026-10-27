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Vox lamenta que el PP ignore a los agricultores afectados por la Balsa del Sapo

La portavoz de Vox El Ejido, Beatriz Sánchez, recuerda que su formación ha denunciado en reiteradas ocasiones la necesidad de incrementar la extracción y los bombeos en la zona

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La portavoz de la formación, Beatriz Sánchez.

«Los agricultores afectados por la Balsa del Sapo están desesperados». Así lo pudo comprobar la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de El Ejido, ... Beatriz Sánchez, quien visitó numerosos invernaderos que sufrieron nuevas inundaciones por la subida del nivel freático de la balsa tras las últimas lluvias.

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