Vox exige una solución definitiva a los cortes de luz provocados por enganches ilegales en 'La Aldeilla'

Como cada verano, los vecinos de Santa María del Águila de las calles Alcazaba, Generalife, Avenida Daza y alrededores han venido sufriendo constantes cortes de ... luz a causa de los enganches ilegales que se dan en la zona. Una situación contra la que Vox exigió hace meses actuar inmediatamente, pero en la que, a día de hoy, «todo sigue igual».

La portavoz de la formación, Beatriz Sánchez, ha señalado que es «inadmisible» que ejidenses que pagan mensualmente su factura de luz tengan que soportar fallos diarios en su suministro. «Estamos viviendo días de mucho calor y estos vecinos llevan desde junio con cortes de luz por culpa de quienes cultivan marihuana de forma ilegal».

Por ello, Vox ha exigido al PP que reclame a la distribuidora garantizar el servicio con nuevos transformadores que doten de más potencia a la zona, además de que desde Subdelegación de Gobierno se lleve a cabo una actuación contra las plantaciones de marihuana y desde el propio Ayuntamiento se refuerce la seguridad y vigilancia en estas calles para que los enganches de luz no se produzcan o sean erradicados inmediatamente.

«Este es un trabajo de todos. La responsabilidad del Partido Popular, como equipo de gobierno de nuestro municipio, debe ser la de proteger a los ejidenses, no echarse a un lado sin ofrecer ningún tipo de solución», ha defendido Beatriz Sánchez, quien ha incidido en que «el Ayuntamiento de El Ejido debe presionar y garantizar que no paguen justos por pecadores y todos los actores competentes lleven a cabo las actuaciones oportunas que estén en su mano».

Y es que, tal y como ha concluido la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de El Ejido, «al final, los vecinos que sí que pagan su factura mensualmente, continúan con cortes cada día mientras el Partido Popular ya se ha olvidado del tema y de los cientos de ejidenses que están siendo perjudicados por este problema».