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Vox exige una solución definitiva a los cortes de luz provocados por enganches ilegales en 'La Aldeilla'

La portavoz de la formación, Beatriz Sánchez, reclama al PP que inste a la distribuidora a garantizar el servicio con nuevos transformadores, además de que desde Subdelegación de Gobierno se actúe contra las plantaciones de marihuana de la zona

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La portavoz de la formación ultraconservadora ejidense, Beatriz Sánchez.

Javier Cortés

El Ejido

Como cada verano, los vecinos de Santa María del Águila de las calles Alcazaba, Generalife, Avenida Daza y alrededores han venido sufriendo constantes cortes de ... luz a causa de los enganches ilegales que se dan en la zona. Una situación contra la que Vox exigió hace meses actuar inmediatamente, pero en la que, a día de hoy, «todo sigue igual».

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