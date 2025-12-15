Vox exige al PP mantener de forma adecuada el Estadio Municipal de Santo Domingo

«El Estadio Municipal de Santo Domingo ha pasado de ser una de las grandes referencias deportivas de la provincia a verse inmerso en un ... estado muy deteriorado». Así lo ha denunciado la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de El Ejido, Beatriz Sánchez, quien ha criticado al Partido Popular de Francisco Góngora por la falta de mantenimiento llevada a cabo desde que los populares ocupan la alcaldía.

Sánchez ha lamentado que la pista de atletismo se encuentre deteriorada hasta el punto de que los atletas ejidenses no puedan entrenar en ella. «Tenemos campeones de Almería y Andalucía que se han visto obligados a cambiar de instalaciones porque aquí sufren lesiones», señalaba.

Y es que, desde Vox han subrayado que los corredores «prefieren prepararse en una pista de tierra que ellos mismos han tenido que construir». Una situación que califican de «lamentable», ya que el equipo de gobierno ejidense «debe ofrecer soluciones y estar siempre al servicio de los vecinos, no dejar que la pista llegue hasta este estado de desgaste y socavones».

Sin embargo, tal y como ha explicado Beatriz Sánchez, esta no es la única deficiencia de Santo Domingo, donde «los asientos de las gradas se encuentran totalmente desgastados por el sol, no hay marcador, los padres no cuentan con gradas supletorias para ver a sus hijos jugar en los anexos y donde, sobre todo, el óxido, la falta de pintura y el abandono son muy significativos».

«Mientras el Partido Popular vende nuevas instalaciones como grandes éxitos, las ya construidas son abandonadas», ha subrayado la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de El Ejido, Beatriz Sánchez, revelando que «estas son las consecuencias de un equipo de gobierno que lucha más por una foto que por los vecinos de El Ejido».