La portavoz de la formación ultraconservadora en El Ejido, Beatriz Sánchez. IDEAL

Vox exige al PP mantener de forma adecuada el Estadio Municipal de Santo Domingo

El Ejido ·

La portavoz de la formación en El Ejido, Beatriz Sánchez, ha evidenciado los graves problemas que existen en las instalaciones, destacando una pista de atletismo muy deteriorada que impide a los atletas municipales poder entrenar en ella

J. C.

El Ejido

Lunes, 15 de diciembre 2025, 19:40

Comenta

«El Estadio Municipal de Santo Domingo ha pasado de ser una de las grandes referencias deportivas de la provincia a verse inmerso en un ... estado muy deteriorado». Así lo ha denunciado la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de El Ejido, Beatriz Sánchez, quien ha criticado al Partido Popular de Francisco Góngora por la falta de mantenimiento llevada a cabo desde que los populares ocupan la alcaldía.

