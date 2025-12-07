Vox exige al PP endurecer el control sobre los patinetes eléctricos con una ordenanza

«El uso irresponsable de los ya conocidos patinetes eléctricos ha provocado que muchos vecinos sufran accidentes o conflictos a causa de una regulación que ... no cumple con su objetivo». Así lo ha denunciado la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de El Ejido, Beatriz Sánchez, quien ha exigido al equipo de gobierno del Partido Popular «endurecer el control sobre estos Vehículos de Movilidad Personal (VMP) con una ordenanza específica».

Sánchez ha criticado que los populares buscaran «colgarse una medalla» aprobando una normativa que, incluso, acepta zonas de uso o espacio compartido entre peatones, bicis y VMP. «Por mucha prioridad que se le de al peatón, esto supone un conflicto constante en la que se pone en riesgo la seguridad de los ejidenses», explicaba.

Y es que, según la portavoz de Vox, «las quejas son constantes, ya que estos patinetes circulan por vías interurbanas, algo que está completamente prohibido; o lo hacen a una velocidad superior a lo permitido, aprovechando el vacío legal provocado por la tardanza regulatoria del gobierno de España de Pedro Sánchez».

Al hilo, desde Vox, se ha señalado que tres años después de la actualización de la Ordenanza de Circulación llevada a cabo por el gobierno de Francisco Góngora, «el objetivo de lograr una convivencia razonable entre peatones y conductores de VMP no se ha conseguido, por lo que se hace necesario regularlo de forma particular con una ordenanza propia adaptada a la nueva normativa nacional que entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2026».

En definitiva, una situación que sufren los vecinos de El Ejido y que, según Beatriz Sánchez, es necesaria de abordar urgentemente con una normativa más dura y campañas de información en los centros escolares del municipio. «Ya hay más de 280 denuncias interpuestas y han existido accidentes que nos han costado vidas. No podemos esperar más», ha subrayado la portavoz de Vox en el ayuntamiento ejidense.