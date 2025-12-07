Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La portavoz de Vox El Ejido, Beatriz Sánchez, en el municipio. IDEAL

Vox exige al PP endurecer el control sobre los patinetes eléctricos con una ordenanza

El Ejido ·

La portavoz de la formación en El Ejido, Beatriz Sánchez, ha criticado que el alcalde buscara, hace tres años, «colgarse una medalla con una regulación que no funciona y pone en riesgo la seguridad de los ejidenses»

J. C.

El Ejido

Domingo, 7 de diciembre 2025, 23:53

Comenta

«El uso irresponsable de los ya conocidos patinetes eléctricos ha provocado que muchos vecinos sufran accidentes o conflictos a causa de una regulación que ... no cumple con su objetivo». Así lo ha denunciado la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de El Ejido, Beatriz Sánchez, quien ha exigido al equipo de gobierno del Partido Popular «endurecer el control sobre estos Vehículos de Movilidad Personal (VMP) con una ordenanza específica».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Clemente Arco, presidente de la asociación de vecinos de Casería de Montijo
  2. 2 Rescatan en helicóptero a dos jóvenes de 19 y 20 años que estaban en apuros en la Sierra
  3. 3 La niña de un pueblo de Granada que comenzó a guardar vacas y borregos en la sierra a los diez años
  4. 4

    Las Gabias tendrá que devolver 1,25 millones a una promotora por un convenio fallido
  5. 5 El anfitrión de Topuria en Granada: «Se ha enamorado de la ciudad y de la gente»
  6. 6

    Otro frenazo al Granada en Los Cármenes
  7. 7 Granada habilitará una nueva zona verde en la avenida de Andalucía con un parque urbano
  8. 8

    Luca Zidane revive sus fantasma
  9. 9

    Isabel la Católica estrena casa en el Albaicín
  10. 10 Detenidas 25 personas por el blanqueo de millones de euros procedentes del narcotráfico en Granada y Almería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Vox exige al PP endurecer el control sobre los patinetes eléctricos con una ordenanza

Vox exige al PP endurecer el control sobre los patinetes eléctricos con una ordenanza