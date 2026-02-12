Vox exige al PP conocer los datos de la extracción de la Balsa del Sapo

La portavoz de Vox El Ejido, Beatriz Sánchez, denunció de nuevo la situación vivida por los agricultores de la zona de la Balsa del Sapo, ... los cuales sufrieron daños irreparables y pérdidas millonarias en sus cultivos a causa del incremento del nivel freático.

La situación, ante la que la formación ultra ya solicitó en 2022 conocer mensualmente los datos de las extracciones llevadas a cabo, no hizo más que empeorar; y es que, según Beatriz Sánchez, «el Partido Popular de Góngora se comprometió a controlarlas, algo que no ha llevado a cabo y cuyas consecuencias ahora tienen que soportar nuestros productores».

Tal y como defiende la portavoz de la formación liderada a nivel nacional por Santiago Abascal, más de una veintena de hectáreas perdieron ya su cultivo, mientras la inacción del PP y las últimas lluvias agravan una situación «alarmante y para la que se debe actuar de forma inmediata».

«Las plantaciones, literalmente, se están ahogando y el alcalde no puede mirar hacia otro lado como si la cosa no fuese con él», criticó Sánchez, quien recordó al máximo responsable del municipio cumplir con lo prometido hace cuatro años después de que Vox presentara una moción en defensa de los agricultores afectados en la que se pedía incrementar y supervisar los bombeos de la Balsa del Sapo.

«Francisco Góngora debe hacer su trabajo con la máxima celeridad posible», exigieron desde Vox, donde también, a través de su portavoz en El Ejido, Beatriz Sánchez, volvieron a incidir en la necesidad de proteger a un campo que «ya se ve maltratado constantemente por el Partido Popular, el cual multiplicado por 27 las multas agrícolas en el municipio y lo traicionó desde Europa aprobando el acuerdo con Mercosur».