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La portavoz nacional de Sanidad de Vox, María García Fuster. IDEAL

VOX exige a Moreno Bonilla declarar a el Hospital Universitario de Poniente como «zona de difícil cobertura»

María García Fuster denuncia a las puertas del hospital la «desinversión» del Gobierno del PP en Andalucía tras el cierre de la Unidad de Medicina Preventiva y la Unidad de Medicina Tropical por la «falta de profesionales médicos»

J. C.

El Ejido

Martes, 17 de marzo 2026, 12:14

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La portavoz nacional de Sanidad de Vox, María García Fuster, ha denunciado a las puertas del Hospital Universitario de Poniente la «falta de inversión del ... Gobierno de Moreno Bonilla en materia sanitaria» que sufre este hospital. Asegurando que «hoy queremos estar aquí porque el Hospital de Poniente se encuentra en una situación crítica, tal y como refleja un informe técnico del Sindicado Médico de Andalucía».

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VOX exige a Moreno Bonilla declarar a el Hospital Universitario de Poniente como «zona de difícil cobertura»