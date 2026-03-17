VOX exige a Moreno Bonilla declarar a el Hospital Universitario de Poniente como «zona de difícil cobertura»

La portavoz nacional de Sanidad de Vox, María García Fuster, ha denunciado a las puertas del Hospital Universitario de Poniente la «falta de inversión del ... Gobierno de Moreno Bonilla en materia sanitaria» que sufre este hospital. Asegurando que «hoy queremos estar aquí porque el Hospital de Poniente se encuentra en una situación crítica, tal y como refleja un informe técnico del Sindicado Médico de Andalucía».

Fuster ha exigido al Partido Popular de Moreno Bonilla que «declare a este hospital como zona de difícil cobertura». Todo para que «se estabilicen y se dimensionen las plantillas de los profesionales sanitarios». Ya que «no vale con decir que hay más profesionales, sino que lo que se necesitan son profesionales médicos, facultativos para cubrir las urgencias, quirófanos y UCI».

La portavoz nacional de Vox ha recordado que «gracias a las políticas de fronteras abiertas, los profesionales se ven sobrecargados por una explosión demográfica espectacular que ha sufrido el Poniente de Almería en los últimos años». Algo que ha supuesto que sea «imposible de atender a nivel sanitario porque las plantillas no se han dimensionado, sino que continúan estables mientras la población continúa creciendo».

García Fuster también ha querido hacer hincapié en la «desinversión» del Gobierno de Moreno Bonilla en este Hospital de Poniente, siendo un claro ejemplo «los cierres de la Unidad de Medicina Preventiva y la Unidad de Medicina Tropical por la falta de profesionales médicos». Y es que «pone en riesgo la salud de los almerienses, ya que es el hospital que más inmigración del norte de África atiende».

«El modelo que hay ahora mismo del Hospital de Poniente es un modelo fracasado, almerienses están sufriendo unas listas espectaculares, ya sean médicas, quirúrgicas, o retrasos diagnósticos, porque los ponen en las colas y tienen que competir en esas las listas de espera con toda esta inmigración».

Por esos motivos «desde Vox no vamos a seguir permitiendo esto y haremos lo que haga falta para garantizar a los almerienses la salud que se merecen», ha concluido la portavoz nacional de Sanidad de Vox.