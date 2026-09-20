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Vox El Ejido reclama más seguridad en el campo ante la oleada de robos

Beatriz Sánchez exige a la alcaldesa que inste a Subdelegación a dotar de más medios a Guardia Civil

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La portavoz de la formación, Beatriz Sánchez.

Javier Cortés

El Ejido

«Los agricultores de El Ejido están siendo víctimas de nuevo de una oleada de robos en sus fincas». Y es que, tal y como ... señaló la portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Beatriz Sánchez, son muchos los que en las últimas semanas tuvieron que lamentar grandes pérdidas económicas debido a la falta de seguridad que existe en el campo ejidense.

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