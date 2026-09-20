Vox El Ejido reclama más seguridad en el campo ante la oleada de robos

«Los agricultores de El Ejido están siendo víctimas de nuevo de una oleada de robos en sus fincas». Y es que, tal y como ... señaló la portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Beatriz Sánchez, son muchos los que en las últimas semanas tuvieron que lamentar grandes pérdidas económicas debido a la falta de seguridad que existe en el campo ejidense.

Sánchez recordó que Vox ya advirtió el año pasado cómo la criminalidad aumenta sin cesar cada campaña, por lo que es urgente que el Partido Popular de Julia Ibáñez trabaje por reforzar la protección en El Ejido. «Como máxima responsable del municipio, la alcaldesa debe convocar la Junta de Seguridad Local e instar a Subdelegación de Gobierno a dotar de más medios y efectivos a la Guardia Civil».

Seguridad

Para Vox, «no es suficiente» que Julia Ibáñez depure responsabilidades mientras sus vecinos son «maltratados por los robos». «Esto es un trabajo de todas las administraciones competentes y, tanto el equipo de gobierno del Ayuntamiento de El Ejido, como Subdelegación de Gobierno, deben colaborar para acabar con estos hechos delictivos inmediatamente. Basta ya de lanzarse acusaciones mientras ninguno hace nada».

En definitiva, una situación que «no es nueva» y que Vox denunció en reiteradas ocasiones. «Nunca nos han hecho caso e, incluso, nos llamaban alarmistas cuando la realidad es que los agricultores se encuentran cada vez más inseguros», apuntó Beatriz Sánchez.

«La seguridad no es un lujo. Nuestro sector primario no puede incluir los robos en su larga lista de problemas, donde ya tienen que lidiar cada año con la competencia desleal de terceros países, la restricción de fitosanitarios y la cada vez mayor burocracia que imponen PP y PSOE desde Bruselas».