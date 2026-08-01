VOX El Ejido pide un embarcadero portátil en Balerma que evite la cancelación del embarque de sus Vírgenes por mala mar

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de El Ejido, a través de su concejala, Cristina López, exigió al equipo de Gobierno del Partido Popular ... la adquisición o el alquiler de un embarcadero portátil y modular que garantice el embarque seguro de la Virgen del Carmen y la Virgen de las Mercedes, cuyas procesiones tuvieron que suspenderse en reiteradas ocasiones debido a la mar.

López explicó que Balerma es un pueblo profundamente ligado a sus tradiciones marineras y religiosas, siendo el embarque de sus patronas el momento más esperado y solemne del año. Sin embargo, «la falta de una estructura adaptada, la inestabilidad de la orilla y el fuerte oleaje convierten cada año esta maniobra en una situación de extremo riesgo en la que se pone en peligro la integridad de las sagradas imágenes y se obliga a los costaleros a realizar esfuerzos desproporcionados».

Ante esta problemática, que en numerosas ocasiones provocó la suspensión directa del acto, la concejala de Vox advirtió de que no se puede seguir permitiendo que el acto más sagrado de las fiestas quede deslucido o se cancele por la mala mar. «El Ayuntamiento tiene la obligación moral de actuar con total urgencia antes del próximo 15 de agosto, festividad de la Virgen de las Mercedes, procediendo al alquiler inmediato de una plataforma adaptada si los plazos administrativos impiden su compra en propiedad para este verano», defendió Cristina López.

Y es que la propuesta registrada desde Vox exige que el uso de este embarcadero modular quede fijado de forma permanente para los años sucesivos, asegurando su instalación previa tanto para la festividad de la Virgen del Carmen como para la de la Virgen de las Mercedes. «Además, las especificaciones técnicas del pantalán se deben coordinar directamente con las Hermandades locales, los costaleros y los marineros para garantizar los máximos estándares de seguridad, respeto institucional y solemnidad».

En definitiva, Cristina López recordó que «cuidar Balerma implica proteger de forma decidida sus tradiciones y honrar a sus patronas en su encuentro con el mar», por lo que desde su formación pidieron el respaldo unánime de la corporación municipal a una medida que será debatida en el próximo Pleno ordinario y que busca evitar que los balermeros vuelvan a quedarse sin ver a sus Vírgenes en el agua.