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VOX El Ejido pide un embarcadero portátil en Balerma que evite la cancelación del embarque de sus Vírgenes por mala mar

La concejala de la formación ejidense, Cristina López, ha exigido que el equipo de gobierno del PP lleve a cabo la adquisición o el alquiler de este elemento

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La concejala de la formación.

Javier Cortés

El Ejido

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de El Ejido, a través de su concejala, Cristina López, exigió al equipo de Gobierno del Partido Popular ... la adquisición o el alquiler de un embarcadero portátil y modular que garantice el embarque seguro de la Virgen del Carmen y la Virgen de las Mercedes, cuyas procesiones tuvieron que suspenderse en reiteradas ocasiones debido a la mar.

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VOX El Ejido pide un embarcadero portátil en Balerma que evite la cancelación del embarque de sus Vírgenes por mala mar

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