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La portavoz de Vox El Ejido, Beatriz Sánchez. IDEAL

Vox El Ejido critica el incremento de la criminalidad del municipio y señala al bipartidismo

Según los datos oficiales, la criminalidad convencional subió un 1,7% aunque los robos de vehículos bajan un 31,8% y los robos con fuerza en domicilios bajan un 21%

Javier Cortés

El Ejido

Viernes, 10 de abril 2026, 00:49

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«El Ejido se ha convertido en uno de los municipios con mayor inseguridad en sus calles». Así lo denunció la portavoz de Vox en ... el Ayuntamiento, Beatriz Sánchez, quien ha señaló al PP y al PSOE como los «verdaderos culpables» de que el municipio haya pasado de 0 a 4 en asesinatos consumados, de 2 a 6 en asesinatos en grado de tentativa o de que se haya creado un potente mercado negro con productos robados en fincas agrícolas.

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