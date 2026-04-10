Vox El Ejido critica el incremento de la criminalidad del municipio y señala al bipartidismo

«El Ejido se ha convertido en uno de los municipios con mayor inseguridad en sus calles». Así lo denunció la portavoz de Vox en ... el Ayuntamiento, Beatriz Sánchez, quien ha señaló al PP y al PSOE como los «verdaderos culpables» de que el municipio haya pasado de 0 a 4 en asesinatos consumados, de 2 a 6 en asesinatos en grado de tentativa o de que se haya creado un potente mercado negro con productos robados en fincas agrícolas.

Sánchez exigió al alcalde, Francisco Góngora, reforzar la seguridad en el municipio, culpando a las políticas de fronteras abiertas llevadas a cabo por el bipartidismo por «llenar las calles de personas que no sabemos quiénes son o que no quieren adaptarse y convivir». Problema por el que Vox insistió en la obligación de llevar a cabo una inmigración regular y controlada, además de expulsar a cualquier inmigrante que cometa algún delito.

Según los datos oficiales, la criminalidad convencional subió un 1,7% y los hurtos subieron un 19.2% en diciembre de 2025 con respecto a diciembre de 2024 aunque los robos de vehículos bajan un 31,8%, los robos con fuerza en domicilios bajan un 21% y tráfico de drogas baja también en un 16,9%.

Beatriz Sánchez lamentó que los ejidenses estén cada vez más inseguros; y es que El Ejido también incrementó en apenas un año los hurtos en un 19,2% y los delitos contra la libertad sexual en un 5,1%. «Estamos sufriendo 5 violaciones al año, hemos visto cómo los homicidios se han multiplicado en un 100% y un 200%, y tanto PP y PSOE son cómplices de ello después de promover la entrada descontrolada de culturas que han destrozado nuestros barrios».

Por todo ello, desde Vox El Ejido se exigió al equipo de Gobierno del Partido Popular a instar a Subdelegación del Gobierno que incremente el número de efectivos en los cuerpos de seguridad del municipio. «Los ejidenses están hartos de que les roben en sus fincas o de que los ataquen mientras pasean. Es hora de que el alcalde defienda de verdad a sus vecinos», subrayó Beatriz Sánchez.