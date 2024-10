VOX denuncia que se están vertiendo aguas sin depurar a la cañada de Ugíjar

Inmaculada Acién El Ejido Miércoles, 16 de octubre 2024, 23:30 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Opciones para compartir Copiar enlace

El portavoz adjunto de VOX en el Parlamento de Andalucía y parlamentario andaluz por Almería, Rodrigo Alonso, denunció esta semana en la comisión de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural del Parlamento andaluz, el vertido de aguas sin depurar desde la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de El Ejido a la zona de la Cañada de Ugíjar ubicada frente a la planta.

Alonso señaló que fueron los propios trabajadores de la planta quienes les trasladaron esta situación que calificó de «atentado medioambiental», al tiempo que exigió al presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, que «actúe y que detecte a los responsables de esta aberración».

Alonso criticó que «hace poco se inauguró la mejora del terciario para el aprovechamiento del agua por parte de los regantes y resulta que la depuradora está tirando a la laguna el agua que sale directamente del primario y, por tanto, sin depurar». No obstante, cabe recordar que el agua del terciario no está siendo aún utilizada para riego puesto que faltan por ejecutar las conexiones con las comunidades de regantes, que no estarán listas previsiblemente hasta comienzos del próximo año.

Por otra parte, desde VOX también afearon al presidente andaluz las obras aún sin ejecutar y que son de vital importancia como los terciarios en la EDAR de Balerma (El Ejido), Mojácar, El Bobar o el Toyo para aprovechar el agua regenerada.

«Es que ustedes prometen, ponen la primera piedra y después se eterniza el tiempo para que se pueda aprovechar el agua. Ojalá se dieran la misma prisa en ejecutar las obras que la que se dan para poner la primera piedra y hacerse la foto», subrayó Rodrigo Alonso.

En materia hídrica, el parlamentario andaluz también recordó durante el desarrollo de la Comisión de Agricultura que la desaladora del Almanzora sigue inutilizada 12 años después y que en la provincia falta capacidad de embalse.