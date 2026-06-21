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El Ejido

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VOX denuncia que el PP ha convertido El Ejido en el municipio con los impuestos más altos de la provincia

La portavoz de la formación, Beatriz Sánchez, señala que los ejidenses son los que más IBI y basura pagan de toda la provincia a pesar de que los servicios públicos siguen deteriorándose año tras año

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La portavoz de Vox El Ejido, Beatriz Sánchez.

Javier Cortés

El Ejido

«El Ejido es actualmente el municipio con mayores impuestos de toda la provincia de Almería». Así lo señaló la portavoz de Vox en el ... Ayuntamiento, Beatriz Sánchez, quien denunció cómo la «nefasta gestión» del Partido Popular de Góngora se ve cada vez más reflejada en el bolsillo de los ejidenses.

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VOX denuncia que el PP ha convertido El Ejido en el municipio con los impuestos más altos de la provincia

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