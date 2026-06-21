VOX denuncia que el PP ha convertido El Ejido en el municipio con los impuestos más altos de la provincia

«El Ejido es actualmente el municipio con mayores impuestos de toda la provincia de Almería». Así lo señaló la portavoz de Vox en el ... Ayuntamiento, Beatriz Sánchez, quien denunció cómo la «nefasta gestión» del Partido Popular de Góngora se ve cada vez más reflejada en el bolsillo de los ejidenses.

Sánchez explicó que, como se demuestra con el pago anual del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) que se está llevando a cabo ahora mismo, El Ejido sufre unos impuestos «totalmente desorbitados». «Hay vecinos que están pagando por su casa en La Loma de La Mezquita más de 900 euros, otros en Santa María del Águila 1.500 euros o, incluso, en Almerimar se superan los 3.000 euros», criticaba la portavoz de Vox.

Y es que, según Beatriz Sánchez, «carece de toda lógica» que El Ejido asuma estos impuestos cuando en Almería capital se paga un 40% menos de IBI o en Roquetas de Mar hasta un 25% menos. Como «tampoco tiene sentido» que la limpieza, el mantenimiento o los servicios empeoren año tras año «a pesar de que el PP recolecta cada vez más dinero a costa de los ejidenses».

«¿Dónde van nuestros impuestos?», preguntan desde Vox; formación que, al mismo tiempo, recordaba que Góngora y su equipo de Gobierno ya subieron el IBI más de un 30%, la basura un 20%, el agua casi un 30% y el resto de tasas municipales más de un 5%. «El PP nos tiene acostumbrados a subir los impuestos justo después de las elecciones, así que El Ejido sufrirá otro incremento el año que viene», lamentaba Beatriz Sánchez.

«La mayoría absoluta del Partido Popular de Góngora se ha convertido en la más cara de la historia para El Ejido. Los ejidenses no podemos soportar unos impuestos tan altos por la ineptitud de sus gobernantes, y menos cuando ni siquiera son capaces de reflejarlos en mejores servicios», concluyó la portavoz de Vox.