Vox denuncia la impunidad de talleres ilegales de coches en El Ejido

«Los vecinos de El Ejido están viendo en los últimos meses cómo crece el número de talleres mecánicos ilegales que surgen en el municipio». Y es que, tal y como denunció la portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Beatriz Sánchez, estos nuevos negocios sin licencia suponen una competencia desleal cada vez más fuerte que provoca, además, que los arcenes y las zonas verdes se encuentren invadidas de ruedas y residuos.

Sánchez pidió al equipo de Gobierno del Partido Popular reforzar la vigilancia sobre estos talleres que se deshacen del material inservible, como son las ruedas, para no pagar las tasas eco. «Cuando cambias una rueda, debes hacer frente a un coste de alrededor de un euro de ecotasa. Sin embargo, ellos las tiran en cualquier lugar para no tener que hacerlo», critica la portavoz de la formación ultraconservadora de Vox El Ejido.

Por ello, «en el municipio se convirtió en habitual ver cómo en las cunetas se encuentran todo tipo de piezas que, sumadas al poco mantenimiento y limpieza que el Partido Popular de Góngora lleva a cabo, dan una imagen lamentable del municipio». «En muchas zonas, la postal se parece más a la de un desguace que a la de un pueblo», señaló Beatriz Sánchez.

La situación, así, debe ser afrontada por el alcalde, Francisco Góngora, llevando a cabo, según Vox, una inspección a fondo de todos aquellos puntos sospechosos que puedan ser talleres ilegales. «Es fácil reconocerlos desde fuera porque acumulan los coches en las propias calles para arreglarlos o despiezarlos», aseguró Sánchez.

«Lo que no existe, no se inspecciona, y los que sufren las consecuencias del incumplimiento de la normativa de salud o residuos son los vecinos de El Ejido, que tienen que soportar cómo sus calles se convierten en prácticamente plantas de reciclaje», quiso remarcar la portavoz de la formación ultraconservadora en el Ayuntamiento ejidense, Beatriz Sánchez.