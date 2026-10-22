Vox denuncia cómo la «dejadez» del PP en el campo ha agravado las consecuencias de la lluvia

Las últimas lluvias en El Ejido provocaron en el campo grandes destrozos. Un panorama desolador que, además, según la portavoz de Vox en el municipio, ... se vio agravado por la «dejadez» del Partido Popular.

Sánchez visitó a lo largo de la semana numerosos puntos afectados del municipio, pudiendo comprobar de primera mano cómo el agua arrastró coches abandonados, piedras de gran tamaño, vegetación y otros enseres.

«Los vecinos nos cuentan que han exigido en incontables ocasiones la limpieza de estas zonas, pero nadie del equipo de gobierno de Julia Ibáñez les ha hecho el menor caso», lamentó la portavoz de Vox.

Así, Beatriz Sánchez aseguró que «si a las lluvias torrenciales les sumamos la dejadez de la alcaldesa y su concejal de Agricultura, nos encontramos con lo que tenemos ahora: un campo arrasado por la falta de mantenimiento de un Partido Popular que no puede decir que no estuviera avisado».

«Los vecinos ven con impotencia ahora cómo se ponen el chaleco para la foto y mañana se habrán olvidado de todo», apuntó la portavoz de Vox, quien asegura que «la realidad es que no se han preocupado nunca del estado en el que se encuentran los caminos rurales y los cauces».