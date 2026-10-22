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Vox denuncia cómo la «dejadez» del PP en el campo ha agravado las consecuencias de la lluvia

La portavoz de Vox de El Ejido, Beatriz Sánchez, señala que muchos vecinos ya advirtieron de coches abandonados y basura en los caminos «sin que nadie del equipo de Gobierno les hiciera el menor caso»

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La portavoz de Vox El Ejido, Beatriz Sánchez.

Javier Cortés

El Ejido

Las últimas lluvias en El Ejido provocaron en el campo grandes destrozos. Un panorama desolador que, además, según la portavoz de Vox en el municipio, ... se vio agravado por la «dejadez» del Partido Popular.

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Vox denuncia cómo la «dejadez» del PP en el campo ha agravado las consecuencias de la lluvia

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Vox denuncia cómo la «dejadez» del PP en el campo ha agravado las consecuencias de la lluvia