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Vox denuncia la «cortina de humo» del PP para esconder la eliminación del proyecto de AVE entre Almería y Málaga

El Ejido ·

La portavoz de Vox El Ejido, Beatriz Sánchez, ha explicado que mientras el PP pide una línea aislada que conecte el Poniente con la capital, la Junta de Moreno Bonilla ha eliminado el proyecto de conexión de alta velocidad entre Almería y Nerja

J. C.

El Ejido

Martes, 24 de marzo 2026, 12:12

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La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de El Ejido, Beatriz Sánchez, ha denunciado la hipocresía del Partido Popular a la hora de su petición ... de una línea de cercanías que conecte el Poniente con la capital almeriense. Y es que mientras el equipo de gobierno Góngora pide «limosnas», desde la Junta de Andalucía se elimina el proyecto que contemplaba una línea de alta velocidad entre Almería y Nerja.

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