El Ejido

Vox denuncia ante el Juzgado la vandalización de sus vallas publicitaria en El Ejido

Las vallas mostraban dos imágenes contrapuestas: una mujer con hiyab junto a los logotipos del PSOE y el PP, frente a una mujer sonriente junto al logotipo de Vox

Europa Press

Almería

Jueves, 14 de agosto 2025, 14:41

El grupo municipal Vox Almería ha presentado una denuncia ante el Tribunal de Instancia de El Ejido por la vandalización de una de sus vallas publicitarias, situada en la Avenida Treinta, que formaba parte de la campaña con el lema '¿Qué Almería prefieres?' y que, según la formación, ha quedado «totalmente irreconocible» tras ser atacada con pintura y un disolvente.

Las vallas mostraban dos imágenes contrapuestas: una mujer con hiyab junto a los logotipos del PSOE y el PP, frente a una mujer sonriente junto al logotipo de Vox. En la denuncia, el partido solicita al Juzgado una copia de las grabaciones de las cámaras que cubren el tramo cercano al número 227 de dicha vía, con el fin de identificar a los autores.

En un comunicado, la portavoz municipal de Vox en El Ejido, Beatriz Sánchez, ha calificado el suceso como un «intento de censura» y ha cuestionado «dónde queda la libertad de expresión» y «dónde están los que dicen ser defensores de la mujer».

La formación ha advertido de que ha emprendido acciones legales «contra todos aquellos que buscan silenciar, con actos vandálicos, la realidad que viven los municipios de Almería» y ha reiterado que «no vamos a seguir permitiendo aquellas prácticas culturales islámicas que dañan y denigran a la mujer».

Vox confía en contar con la colaboración de la DGT y del Ayuntamiento de El Ejido para obtener imágenes de las cámaras de vigilancia existentes en la zona y poder juzgar a los responsables, al considerar que el ataque a la valla constituye «un ataque a la libertad de expresión de todos los españoles». «No nos van a censurar», han subrayado.

