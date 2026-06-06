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Vox condena la «hipocresía» de Góngora al cambiar su discurso en inmigración y seguridad

La portavoz de Vox El Ejido recuerda que el alcalde de El Ejido, «es el que censuró la lona en la que se preguntaba '¿Qué Almería quieres?' por ser «deplorable y ruin»

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La portavoz de la formación ultraconservadora, Beatriz Sánchez.
La portavoz de la formación ultraconservadora, Beatriz Sánchez. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de El Ejido, Beatriz Sánchez, denunció durante el último Pleno la «hipocresía» del Partido Popular y del alcalde, ... Francisco Góngora, después de que este haya cambiado totalmente su discurso con respecto a la inmigración y la seguridad «únicamente por las encuestas».

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Vox condena la «hipocresía» de Góngora al cambiar su discurso en inmigración y seguridad

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