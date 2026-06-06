Vox condena la «hipocresía» de Góngora al cambiar su discurso en inmigración y seguridad

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de El Ejido, Beatriz Sánchez, denunció durante el último Pleno la «hipocresía» del Partido Popular y del alcalde, ... Francisco Góngora, después de que este haya cambiado totalmente su discurso con respecto a la inmigración y la seguridad «únicamente por las encuestas».

Desde Vox criticaron que Góngora pretenda abanderar la lucha contra la islamización y el incumplimiento de normas cuando «fue el primero en condenar una lona que la denunciaba preguntando '¿Qué Almería quieres?', es el que no actuó contra el burka en edificios públicos hasta que Vox lo exigió, es el que ha creado verdaderos guetos en El Ejido y es el que cede espacios municipales cada año para llevar a cabo rezos que denigran a la mujer».

Beatriz Sánchez evidenció cómo este cambio solo demuestra que el Partido Popular «se mueve a golpe de encuesta» y no le interesa en absoluto la seguridad y la igualdad en El Ejido. «Góngora lleva 15 años gobernando, muchos de ellos con mayoría absoluta, y nunca se ha preocupado por los problemas que la islamización está provocando en nuestras calles. Incluso ha calificado a Vox de ruin y deplorable cuando nosotros sí lo hemos hecho».

Por ello, desde Vox desconfían de un alcalde que permitió que espacios como el Parque Municipal de El Ejido o la Caseta de Las Norias se conviertan en mezquitas donde se aparta a la mujer para rezar, que en núcleos como San Agustín o Matagorda impere la ley propia, o que existan zonas en el municipio donde no se puede pasear a ciertas horas por la falta de seguridad.

«Góngora y el Partido Popular son expertos en vender una cosa y luego hacer otra. Ahora se dedican a intentar trasmitir en redes sociales que están haciendo cumplir las normas cuando la realidad es otra y son los culpables de que El Ejido haya perdido completamente su identidad. El problema viene de hace muchos años, como venimos denunciando desde Vox, y no ha surgido ahora justo cuando al equipo de gobierno no le gustan las encuestas y no le salen los números», condenó la portavoz de la formación liderada por Santiago Abascal, Beatriz Sánchez.