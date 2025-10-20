Vox acusa al PP de «querer dejar morir el CUAM»

Según la portavoz de VOX de El Ejido, Beatriz Sánchez, el equipo de Gobierno ha incrementado un 42% los precios de un laboratorio que lleva prestando servicio a los agricultores más de 30 años

«Después de que el Partido Popular de El Ejido haya incrementado los precios del CUAM (Centro Universitario Analítico Municipal) en un 42%, la portavoz de VOX en el Ayuntamiento», Beatriz Sánchez, ha acusado al alcalde, Francisco Góngora, de «querer dejarlo morir».

Sánchez ha explicado que el PP defiende ahora que se deberían haber regulado los precios en 2010, lo que demuestra que «llevan 14 años gestionando mal» un laboratorio municipal que presta servicio a los agricultores desde hace más de 30. «Está claro que el CUAM ni ha sido, ni es su prioridad», señala.

Y es que, según la portavoz de VOX, esta subida dejará al centro totalmente fuera del mercado. Aunque, quizás, y tal y como sugiere Beatriz Sánchez, este sea «el verdadero objetivo del equipo de gobierno popular», ya que «en cuanto el laboratorio presente pérdidas, lo cerrarán al igual que han hecho con otras instalaciones municipales».

Asimismo, desde VOX se ha denunciado que el Partido Popular de Góngora «no ha invertido prácticamente nada» desde que entrara al gobierno en 2011. Un factor a tener muy en cuenta en un ámbito como el de la investigación, donde la innovación y el desarrollo son fundamentales para mantenerse competitivos en el mercado.

«Góngora y los suyos van a dejar morir un laboratorio municipal que ha estado prestando un servicio a nuestra agricultura más de 30 años, además de ser el sello de calidad para todas las hortalizas que se exportan desde El Ejido», ha criticado la portavoz de VOX en el Ayuntamiento de El Ejido, Beatriz Sánchez.