Voluntarios retiran 400 kilos de basuras en la playa de Punta Entinas

Con el objetivo de conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el día 8 de marzo, se volvieron a reunir, algunos de los grupos conservacionistas ... de la provincia de Almería: Ocean Clean Project, Ultrafondo Almería, Grupo Ecologista Andarax, PROMAR, Ecologistas En Acción y El árbol de las piruletas con el apoyo de la Fundación Unicaja, para realizar una limpieza de playas,

«La playa elegida ha sido la de Punta Entinas Sabinar, en la zona de Almerimar», ha declarado Fran Segura, de Ecologistas En Acción y uno de los organizadores. «A lo largo del año realizamos varias jornadas de limpieza y vamos cambiando las playas en la que hacemos las actividades, para intentar abarcar toda la provincia, y así poder comparar los residuos que recogemos».

En esta ocasión, la veintena de voluntarios ha recogido 400 kilos de residuos. Entre los más abundantes han sido las 20 petacas de gasoil, los casi 130 metros de tuberías de riego retiradas de los espigones y, curiosamente, una bolsa llena de peluches deteriorados. Además de plásticos de todo tipo provenientes de la agricultura, así como una gran cantidad de latas de refresco y botellas de plástico y vidrio.

«Lo más descorazonador cuando estás en medio de las actividades», reconoce Moisés Palmero de El Árbol de las Piruletas, «es que tienes la sensación de que podríamos estar meses limpiando la misma zona y no quedaría limpia». «Lo más esperanzador es que cada vez hay más gente que colabora en las actividades y que, tras la puesta final en común, nos marchamos pensando, no en lo que queda, sino en lo que ya nunca volverá al medio natural.»

Desde los diversos colectivos participantes, siguen remarcando en cada una de las acciones que llevan a cabo que este tipo de actividades de voluntariado están diseñadas para hacernos recapacitar sobre la sociedad de consumo que hemos creado, basada en el usar y tirar, sin ser conscientes del daño que provocamos en la naturaleza, el bien común.

Impactos que afectan a los ecosistemas y la gran biodiversidad que atesoran, a nuestra salud, porque el deterioro del entorno termina repercutiendo en nosotros, y en la economía, ya que gastamos ingentes cantidades de dinero en la recogida de dichos residuos y en intentar paliar los impactos que generan.

Las soluciones, apuntan los organizadores, deben ser un conjunto de medidas, desde analizar dónde se generan los residuos, para poder evitar que terminen en la naturaleza, hasta cambiar el diseño y los materiales de fabricación de los envases, modificar el sistema de gestión a uno que sea más eficaz, hacer cumplir las leyes ya existentes, sancionar con dureza a los infractores y mucha educación ambiental. Medidas que deben tomarse de forma tajante y valiente desde las administraciones, involucrando a las empresas y a la ciudadanía.