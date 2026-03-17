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Algunos de los voluntarios que participaron en la jornada. IDEAL

Voluntarios retiran 400 kilos de basuras en la playa de Punta Entinas

«Lo más esperanzador es que cada vez hay más gente que colabora en las actividades», reconoce Moisés Palmero de El Árbol de las Piruletas

J. C.

El Ejido

Martes, 17 de marzo 2026, 14:20

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Con el objetivo de conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el día 8 de marzo, se volvieron a reunir, algunos de los grupos conservacionistas ... de la provincia de Almería: Ocean Clean Project, Ultrafondo Almería, Grupo Ecologista Andarax, PROMAR, Ecologistas En Acción y El árbol de las piruletas con el apoyo de la Fundación Unicaja, para realizar una limpieza de playas,

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Voluntarios retiran 400 kilos de basuras en la playa de Punta Entinas