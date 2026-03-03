Visitas guiadas, exposición fotográfica, un documental y Premios Porcio Maura por el 8M

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el Ayuntamiento de El Ejido, a través de la concejalía de Servicios Sociales y del Centro Municipal ... de Información a la Mujer, ha diseñado una intensa programación para conmemorar esta importante efeméride que incluye acciones dirigidas a la ciudadanía general y a los escolares bajo el lema 'La igualdad es el Camino'.

La edil de Servicios Sociales, Delia Mira, ha dado a conocer hoy los detalles de este calendario de propuestas, «una programación diversa, intergeneracional y descentralizada, que llegará a los distintos núcleos del municipio y a diferentes franjas de edad, porque entendemos que la igualdad se construye desde todos los ámbitos».

La campaña se articula en cuatro grandes ejes: educación y sensibilización en edades tempranas, cultura como herramienta de reflexión social, visibilización de referentes femeninos y participación ciudadana y reconocimiento institucional.

En cuanto al ámbito educativo, por un lado, se impartirá en los centros de educación primaria el taller 'Descubriendo la Igualdad: 8M', que se desarrollará en 22 centros, entre el 5 y el 16 de marzo, en horario lectivo, garantizando así la participación de todo el alumnado de tercer ciclo.

«Aquí queremos promover el conocimiento del significado histórico del 8 de marzo y fomentar valores como el respeto, la corresponsabilidad y la eliminación de estereotipos. Porque educar en igualdad es prevenir desigualdad en el futuro». Este trabajo correrá a cargo de María Montagud de la empresa Luan Comunicaciones, profesional de reconocido prestigio.

Por otro lado, se han diseñado visitas guiadas a la exposición 'De este cuento date cuenta' para alumnos de secundaria. A cargo de Raquel Triguero, se inaugurará el 4 de marzo, y también está dirigida a la ciudadanía en general.

A través de 14 imágenes se reinterpretan cuentos tradicionales universalmente conocidos con una mirada contemporánea, abordando problemáticas del siglo XXI como el acoso escolar, la desigualdad de género y el techo de cristal, la presión estética y el impacto de las redes sociales, la crisis migratoria y la sostenibilidad medioambiental.

Se podrá visitar en el Espacio Murgijoven hasta el 6 de abril de martes a viernes en horario de tarde. Los sábados se podrá visitar tanto en horario matinal como vespertino. «Esta muestra invita al espectador a conectar el mundo de la infancia con la realidad social, no es solo una experiencia artística, sino un espacio de diálogo intergeneracional», ha señalado Delia Mira.

El jueves 5 de marzo se llevará a cabo a cabo la lectura de manifiesto por el Día Internacional de las mujeres en Santo Domingo. Un día después, una de las actividades más tradicionales y que cada año goza de un gran éxito es la Ruta Urbana en Matagorda que alcanza su quinta edición con un recorrido de 4 kilómetros que saldrá desde la Plaza de la Iglesia del núcleo.

Se celebrará el viernes 6 de marzo. Delia Mira ha detallado que «la finalidad es fomentar la participación activa en la práctica deportiva, promover hábitos de vida saludable y generar espacios de convivencia, ya que el deporte es una gran herramienta de cohesión social y bienestar».

La VIII Gala de los Premios Porcia Maura, presentada por el periodista Fran Fernández y que contará con la actuación de la cantante María del Mar Santoyo, se celebrará en el Teatro Auditorio el viernes 6 de marzo desde las 20.30 horas. En esta edición se va a homenajear Pilar Vicente, Patricia Sánchez, Mónica López y Elia Mayor, esta última a título póstumo, por su contribución al crecimiento, progreso de El Ejido y al impulso de la igualdad desde diversos ámbitos.

Durante la celebración del último Consejo de la Mujer, celebrado el pasado jueves 26 de febrero, un órgano de participación que garantiza que las políticas municipales tengan perspectiva de género, se dio el visto bueno a conceder este galardón a estas cuatro mujeres.

La programación terminará con una importante novedad que «hemos incluido este año que es la proyección del documental 'Alcaldesas por Elección' en el Centro de la Cultura Mediterránea el lunes 9 de marzo. Para ello contaremos con su directora Mabel Mata Porras, presentadora del programa 'Los Reporteros de Canal Sur' y Nieves Fernández García», lo que permitirá un coloquio posterior en el que reflexionar sobre liderazgo femenino, representación política y los avances alcanzados desde entonces.