Visitas a Ciavieja y talleres infantiles para celebrar el Día del Patrimonio en El Ejido

El Ayuntamiento se suma durante el mes de noviembre a la conmemoración del Día Internacional del Patrimonio con una programación especial de actividades culturales y ... divulgativas destinada a acercar la historia y la arqueología a ciudadanos de todas las edades.

La propuesta contempla cuatro citas que permitirán conocer de primera mano los últimos trabajos arqueológicos, descubrir cómo era la vida cotidiana en la Antigüedad y acercarse a algunas de las manifestaciones culturales de las civilizaciones que habitaron nuestro territorio.

La programación arrancará el sábado 14 de noviembre con una visita dirigida a las asociaciones vinculadas al patrimonio, que tendrán la oportunidad de conocer las nuevas excavaciones arqueológicas en Ciavieja y descubrir, de la mano de su directora, Carmen Ana Pardo, los últimos avances y resultados de los trabajos que se están desarrollando.

El domingo 15 de noviembre serán los más pequeños quienes tomen protagonismo con una actividad que les permitirá convertirse en arqueólogos por un día, participando en una excavación simulada con la que podrán familiarizarse con el trabajo de investigación y recuperación de los vestigios del pasado.

La siguiente propuesta llegará el sábado 21 de noviembre con un taller experimental dirigido a toda la familia para descubrir y experimentar con los juegos y juguetes que utilizaban para divertirse los niños en la época romana.

El domingo 22 de noviembre la música será la protagonista con un concierto comentado que permitirá recuperar los sonidos y las melodías de nuestros antepasados. La actividad correrá a cargo de un equipo de investigadores que ha trabajado en la recuperación de numerosos instrumentos musicales de la Antigüedad, ofreciendo al público la oportunidad de conocer cómo sonaba la música en otras épocas.

Junto a esta programación de actividades, noviembre ofrece también una oportunidad para visitar la Colección Arqueológica de El Ejido y descubrir las nuevas piezas incorporadas a su exposición. Entre las novedades destaca un conjunto de vasijas procedentes de un rito celebrado en los albores de la Murgi romana, así como una lápida funeraria datada en el siglo I después de Cristo.

Se trata del elemento epigráfico más antiguo hallado en Ciavieja, que se localizó en los trabajos arqueológicos desarrollados entre los años 2020 y 2022. Según los estudios previos, su origen data de la primera mitad del siglo I después de Cristo y se sitúa con alta probabilidad en la necrópolis próxima al yacimiento, a la entrada sureste de la antigua ciudad romana de Murgi y en las inmediaciones del trazado de la Vía Augusta.

Atendiendo a la transcripción realizada por los especialistas, la lápida señalaba la sepultura de un joven llamado Valerio Fusco, quien falleció a la temprana edad de quince años. Este hallazgo permite poner nombre y rostro a la historia humana que albergaba la antigua Murgi.

Las personas interesadas pueden consultar toda la información sobre las actividades y las visitas a través de la página web www.cultura.elejido.es.