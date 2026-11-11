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Visitas a Ciavieja y talleres infantiles para celebrar el Día del Patrimonio en El Ejido

El programa incluye actividades culturales y la presentación de una nueva pieza en el Caee

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Foto de archivo de una visita a Ciavieja.

Javier Cortés

El Ejido

El Ayuntamiento se suma durante el mes de noviembre a la conmemoración del Día Internacional del Patrimonio con una programación especial de actividades culturales y ... divulgativas destinada a acercar la historia y la arqueología a ciudadanos de todas las edades.

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