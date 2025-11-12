Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La visita japonesa ha estado en el Ayuntamiento de El Ejido. IDEAL

Una visita internacional para conocer el modelo agrícola de El Ejido

Una delegación de empresarios japoneses visita el municipio para descubrir los pilares de la potente agroindustria

J. C.

El Ejido

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:30

Comenta

Una delegación de empresarios japoneses, acompañado por el Primer secretario de la Sección de Economía de la Embajada de Japón en Madrid, Ryohei Shikata, ha ... visitado el municipio de El Ejido para conocer de primera mano su modelo productivo agrícola.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un funcionario sobre la paga extra de Navidad de los pensionistas: «Será suficiente cobrar un día, solo un día»
  2. 2 Un delincuente de Valencia muere tras recibir una paliza por agredir a su pareja
  3. 3 Granada llora a José Luis Mariscal Megías, el hermano mayor que hizo crecer a los Gitanos y dueño de tres populares negocios
  4. 4 Se vende vivienda con el esqueleto de un niño dentro en un pueblo de Granada
  5. 5 La borrasca Claudia amenaza a Granada con lluvia, frío y nieve en solo 24 horas
  6. 6 El Colegio de Médicos de Granada estudia una queja por un doctor que pide no dispensar medicamentos de una empresa israelí
  7. 7 La Diputación de Granada se sale de la Mesa del Aeropuerto
  8. 8 Sorprenden en pleno centro a cinco hombres con dos coches cargados de marihuana, armas y dinero
  9. 9 La bandera palestina aparece pintada ahora en la cima del Mulhacén
  10. 10 El mejor en el grado en Matemáticas de la UGR acumula 36 matrículas de honor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Una visita internacional para conocer el modelo agrícola de El Ejido

Una visita internacional para conocer el modelo agrícola de El Ejido