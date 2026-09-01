Una visita para fortalecer la unión entre El Ejido y la Diputación

El presidente de la Diputación Provincial de Almería, José Antonio García Alcaina, realizó su primera visita institucional a la nueva alcaldesa de El Ejido, Julia ... Ibáñez, para mantener un encuentro de trabajo con el objetivo de analizar y fortalecer la relación que ambas instituciones mantienen y que propicia grandes inversiones que se traducen en importantes proyectos para el municipio.

En este encuentro de trabajo que tuvieron en el Consistorio del municipio también han participado el vicepresidente de Diputación y concejal ejidense, Ángel Escobar; el diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez y los concejales del Ayuntamiento de El Ejido Francisco Rivera, María José Martín, Manuel Martínez y David Fernández.

El presidente y la alcaldesa coincidieron en describir la colaboración entre ambas instituciones como «excelente y fluida». En este sentido, García Alcaina aprovechó la ocasión para felicitar a Julia Ibáñez por su reciente nombramiento como alcaldesa y afirmó que «asume esta responsabilidad con el respaldo de un gran equipo y una impecable trayectoria en la gestión pública. Estoy totalmente convencido de que en esta nueva etapa Julia Ibáñez conseguirá consolidar y potenciar el papel de El Ejido como líder agrícola y motor de creación de empleo y riqueza en la provincia».

Del mismo modo, el presidente provincial mostró el firme compromiso de Diputación «con el futuro y la prosperidad de El Ejido y todos los ejidenses. Y lo hacemos como los mejores aliados en una ambiciosa hoja de ruta de proyectos transformadores que El Ejido tiene hoy en marcha. Hablamos de infraestructuras clave cuyo impacto trasciende el ámbito local, ya que, además de mejorar el día a día de sus vecinos, elevan la excelencia de los servicios y la calidad de vida de toda la comarca, fundamental para el tejido productivo y la economía provincial».

Por su parte, la alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, agradeció la visita del presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, así como la colaboración y coordinación permanente entre ambas administraciones, que permite seguir avanzando en actuaciones de interés para el municipio.

De este modo, Ibáñez ha destacado el compromiso de la Diputación con El Ejido y su respaldo al desarrollo de proyectos como el Pabellón Deportivo de Ejido Norte y el Complejo Deportivo de Almerimar, la mejora y acondicionamiento de caminos rurales, así como al impulso de iniciativas culturales y sociales de referencia, entre ellas el Festival de Teatro de El Ejido.

«Esta colaboración institucional es fundamental para seguir mejorando los servicios y las infraestructuras de nuestro municipio y para continuar dando respuesta a las necesidades de nuestros vecinos», señaló la alcaldesa.

Una revolución deportiva

En la reunión se pusieron sobre la mesa los proyectos más importantes que ambas instituciones tienen en marcha en la localidad. La principal línea de trabajo en este sentido se enmarca en la revolución deportiva que está experimentando el municipio con la construcción de nuevas y modernas infraestructuras como el futuro Complejo Deportivo de Almerimar y el Pabellón Deportivo de El Ejido Norte que, a su vez, responden a demandas históricas de los vecinos.

Las obras de la instalación de Almerimar marchan a muy buen ritmo y en breve comenzarán las fases II y III de la actuación para finalizar este gran complejo que contará con pista cubierta, gradas, pistas de tenis y pádel, campo de fútbol de césped artificial, juegos infantiles, calistenia… Mientras que el Pabellón Deportivo de El Ejido Norte está concluido a la espera de una inminente inauguración. La inversión conjunta entre Ayuntamiento y Diputación para estos nuevos complejos deportivos en El Ejido supera los 14 millones de euros.

Compromiso con el agro

En el encuentro también se valoraron otras actuaciones clave que se materializaron gracias a las inversiones de Diputación como el incondicional apoyo de la institución al sector agrícola del municipio. Este se materializa con la continua modernización de caminos que mejoran las vías de comunicación de las explotaciones con las carreteras de la provincia; mediante campañas de higiene agrícola o de consumo y promoción de productos almerienses a través de la marca gourmet 'Sabores Almería', así como en el apoyo a las reivindicaciones de los agricultores para aminorar los costes de producción, garantizar el acceso a agua de calidad o en combatir la competencia desleal.

La última actuación relacionada con la mejora de caminos ha consistido en la rehabilitación de la carretera municipal desde Matagorda a Almerimar que se llevó a cabo gracias al Plan de Caminos de la institución provincial y que ha contado con una inversión que supera el medio millón de euros.

Otras de las colaboraciones que Diputación y Ayuntamiento mantienen se centran en el campo de la cultura con el apoyo al Festival de Teatro de El Ejido, uno de los más longevos y prestigiosos de España, la Orquesta Sinfónica de El Ejido o su Ruta Gastronómica. La colaboración también se extiende a otros ámbitos como la que se emprende junto con el tejido asociativo del municipio en acciones como la redacción del proyecto de la futura sede de la Asociación Down El Ejido, entre otras muchas iniciativas.