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Una visita para fortalecer la unión entre El Ejido y la Diputación

El presidente de Diputación, José Antonio García Alcaina, realiza su primera visita institucional a la nueva alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, para analizar las iniciativas que ambas instituciones impulsan en el municipio

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Una visita para fortalecer la unión entre El Ejido y la Diputación

Javier Cortés

El Ejido

El presidente de la Diputación Provincial de Almería, José Antonio García Alcaina, realizó su primera visita institucional a la nueva alcaldesa de El Ejido, Julia ... Ibáñez, para mantener un encuentro de trabajo con el objetivo de analizar y fortalecer la relación que ambas instituciones mantienen y que propicia grandes inversiones que se traducen en importantes proyectos para el municipio.

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