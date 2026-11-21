La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, y la concejala de Agricultura, Manuel Martínez, visitaron la mañana de este viernes las instalaciones de 'Viveros Jiménez', ... una de las empresas ejidenses líder en explotación europea en planta ornamental.

La regidora y el concejal recorrieron las instalaciones junto al técnico de campo de la empresa, Antonio Jiménez, para conocer de primera mano cómo está funcionando esta campaña la comercialización de Poinsettia o Flor de Pascua, ya que la campaña navideña es una de las más importantes del año para el sector.

La provincia de Almería es líder europea en la producción de poinsetias y una gran parte de ellas se producen en el municipio de El Ejido. De hecho, en la campaña anterior la provincia representó el 36% de la producción nacional.

La alcaldesa subrayó que «este sector que cuenta con empresas que cada año incrementan su volumen de negocio, estando cada vez mejor posicionadas en los mercados internacionales, puesto que cerca del 15% de la producción se exporta a países como Francia, Portugal e Italia».

En la misma línea, Ibáñez puso en valor el trabajo que realiza 'Viveros Jiménez', «una empresa familiar que lleva más de 30 años dedicada al cultivo de planta ornamental y que cuenta con más de 7 hectáreas repartidas en dos instalaciones en el municipio».

La empresa, actualmente dirigida por su segunda generación, afronta la campaña con buenas perspectivas comerciales y prevé comercializar cerca de 300.000 poinsetias, en una amplia variedad de variedades y formatos.

La máxima responsable municipal invitó a todos los ejidenses «a que decoren sus hogares con flores de Pascua de producción local, contribuyendo así a impulsar un sector que cada vez tiene más importancia en nuestro tejido productivo».

En el municipio de El Ejido existen 17 productores de Poinsettia o Flor de Pascua que producen el 72% del total de Almería, unos 2.500.000 ejemplares. Esto sitúa a El Ejido como líder a nivel nacional en la producción de esta flor, que se suma al liderazgo del municipio en materia agrícola ya que exporta frutas y hortalizas de la máxima calidad a toda España y parte de Europa y que es referente por su apuesta con la modernización, calidad, innovación, tecnificación y digitalización.