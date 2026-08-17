La Virgen de las Mercedes cierra las Fiestas de Balerma

Las Fiestas Patronales de Balerma en honor a la Virgen de las Mercedes llegaron la noche del sábado a su fin con la celebración de ... la Santa Misa en el Parque El Palmeral y la posterior procesión de la imagen por las calles y el mar del núcleo costero.

Una jornada especialmente emotiva que comenzó por la mañana con el traslado de la patrona de Balerma desde la Iglesia de la Inmaculada Concepción hasta el Parque El Palmeral, donde se llevó a cabo el tradicional rezo a los pies de la talla.

La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, junto a la presidenta de la Junta Local, Yasmina Ferrón; los concejales María José Martín, David Fernández, Elena Gómez y María Herminia Padial; miembros de la Corporación Municipal; representantes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como vecinos, fieles y devotos, asistió a la Misa.

Tras la eucaristía, dio comienzo la procesión de la Virgen de las Mercedes por las calles de Balerma, acompañada por la Agrupación Musical Santa María de la Paz de El Ejido hasta llegar al tramo de playa que está situado frente a La Lonja, lugar donde fue embarcada para proceder a la procesión marítima. A su vez, la Virgen de las Mercedes estuvo escoltada durante toda la procesión por la Unidad GOAP de la Policía Local.

Festejos

Las fiestas arrancaron el sábado 8 con la quema de salvas de cohetes, la inauguración de la Feria del Mediodía y la apertura del Recinto Ferial. Por la noche, en la plaza del Club Náutico se celebró la II Velada Flamenca: 'Balerma, tierra marinera'. El domingo lo protagonizó el Día de la Piragua, la Cucaña 'Virgen de las Mercedes' y el Concierto de la Orquesta Sinfónica Murgis, 'A la luz de las velas'.

La programación del lunes arrancó con un desayuno, juegos y entrenamiento para los más pequeños. Esa noche dio comienzo el Quinario en honor a la Virgen de las Mercedes y tuvo lugar uno de los momentos más destacados y emotivos de las fiestas, la lectura del Pregón, que este año fue a cargo de la cuadrilla de costaleros de la patrona de Balerma, y la elección de las reinas, damas, infantes y miss Balerma. La noche la cerró un castillo de fuegos artificiales y las actuaciones de la verbena popular 'Alma Andaluza' y un Dj.

El martes 11, en el Club de Mayores, se llevó a cabo el Desayuno del Mayor, y un taller infantil en la Biblioteca. Por la noche, el parque El Palmeral acogió el Festival 'Caloré', que contó con las actuaciones de los artistas Rasel, Barroso, Dj Javi Rodríguez y Deyavú.

El miércoles 12 los más pequeños fueron los protagonistas con la fiesta infantil y globada, que tuvo lugar en la Plaza de la Torre. Además, la Iglesia de la Concepción de Balerma acogió la Exaltación a la Virgen de las Mercedes. Por la noche, la 'Orquesta Norte' y un Dj pondrán la nota musical.

La programación continuó este jueves 13 con el taller de ilustración infantil 'Dibujar el mar que nos alimenta'. También se celebró la Fiesta del Mar, organizada por el IMD y la actuación de la 'Orquesta Norte' y un Dj para seguir amenizando la jornada hasta el final. A su vez, el viernes, hubo Diana Floreada, Día de la Bici, Fiesta de la Espuma, ofrenda floral a la Virgen de las Mercedes, romería y verbena popular.