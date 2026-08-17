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La Virgen de las Mercedes cierra las Fiestas de Balerma

La pedanía cuenta con una programación cultural y de ocio para todos los públicos

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Uno de los momentos de la procesión a su paso por una de las calles de la pedanía ejidense.

Javier Cortés

El Ejido

Las Fiestas Patronales de Balerma en honor a la Virgen de las Mercedes llegaron la noche del sábado a su fin con la celebración de ... la Santa Misa en el Parque El Palmeral y la posterior procesión de la imagen por las calles y el mar del núcleo costero.

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