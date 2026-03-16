La Virgen de Los Dolores en su palio se convierte en la imagen del cartel de Semana Santa

La Parroquia de Santa María Madre de la Iglesia de Santa María del Águila acogió la tarde noche de este viernes 13 de marzo la ... presentación del cartel de la Semana Santa de El Ejido 2026, que muestra una sobrecogedora imagen de la Virgen de los Dolores de este núcleo ejidense, en su palio y con la candelaria encendida.

Una instantánea captada por el fotógrafo Roberto Villegas y que atrapa uno de los momentos previos al inicio de la procesión con mayor carga emocional y que se vive en el interior de la casa hermandad, como es el instante del rezo de los hermanos alrededor de su Virgen, en la que se entregan a su amparo.

La cara de la Virgen, mostrando todo su dolor, se ilumina por el resplandor de las velas, mientras de espaldas y ante la virgen se adivina la silueta de dos mantillas contemplando su rostro. Previo a la presentación del cartel se llevó a cabo la Santa Misa, a cargo de Don Antonio Agustín Joya Lamata.

Asimismo, el alcalde, Francisco Góngora, agradeció «el trabajo, la dedicación y el compromiso de cada uno de los miembros de nuestras parroquias, cofradías y hermandades de El Ejido» porque, además de la labor que realizan en el plano espiritual, «con vuestro esfuerzo llenáis de tradición, devoción y sentimiento las calles de nuestro municipio durante la Semana Santa, una celebración cada vez más arraigada y participativa».

Momentos muy especiales

En este sentido, el primer edil incidió en que durante la Semana Santa se viven «momentos muy especiales gracias al trabajo de nuestras hermandades y cofradías que hacen sus estaciones de penitencia» y señaló que la Semana de Pasión representa también «la culminación de todo un año de trabajo: de preparación, de ensayos, de reuniones, esfuerzo y dedicación».

Es por ello por lo que Góngora expresó su deseo de que «este año el tiempo conceda una tregua y acompañe para que los pasos puedan pisar las calles de El Ejido». El máximo responsable municipal también se refirió a la Parroquia de Santa María Madre de la Iglesia y a los miembros de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Paz y Nuestra Señora de los Dolores, a los que agradeció su «trabajo, entrega y devoción».

Precisamente, Serafín Mateo, Hermano Mayor de la Cofradía fue el encargado de presentar el cartel anunciador de la Semana Santa de El Ejido 2026. Antes, no obstante, el alcalde del municipio, el párroco don Agustín Joya y Serafín Mateo descubrieron el cartel. Un acto que estuvo conducido por Alfonso Mateo.

Marchas procesionales

Un emocionante y sentido concierto de marchas procesionales a cargo de la Agrupación Musical Santa María de la Paz, bajo la dirección de Juan Casimiro Pérez Salas y Jorge González Buendía, puso el broche final al acto. La Agrupación Musical interpretó siete piezas.

El primer bloque estuvo formado por 'Al Señor del Rescate', 'La Llegada del Salvador', 'Reo de Muerte' y 'La Pasión'; mientras que el segundo bloque lo conformaron 'La Saeta', 'A ti Madre, Soberana' y 'Tú eres Victoria!', para finalizar con el himno nacional.