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Santa María del Águila fue el escenario donde se presentó este viernes el cartel de Semana Santa. IDEAL

La Virgen de Los Dolores en su palio se convierte en la imagen del cartel de Semana Santa

Tras la presentación del cartel, la Agrupación Musical Santa María de la Paz ha ofrecido un concierto de marchas procesionales

J. Cortés

El Ejido

Lunes, 16 de marzo 2026, 14:38

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La Parroquia de Santa María Madre de la Iglesia de Santa María del Águila acogió la tarde noche de este viernes 13 de marzo la ... presentación del cartel de la Semana Santa de El Ejido 2026, que muestra una sobrecogedora imagen de la Virgen de los Dolores de este núcleo ejidense, en su palio y con la candelaria encendida.

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La Virgen de Los Dolores en su palio se convierte en la imagen del cartel de Semana Santa