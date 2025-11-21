El II viaje gastronómico 'De la Naturaleza al Plato' recorre el corazón de la cocina ejidense

Ya está en marcha el II viaje gastronómico 'De la Naturaleza al Plato' impulsado por la concejalía de Turismo y Comercio del Ayuntamiento de El ... Ejido que cuenta con la colaboración de Koppert.

Hoy se ha inaugurado esta cita en el Patio de Luces del Ayuntamiento de El Ejido con la que se puede recorrer el corazón de la cocina ejidense desde el 14 al 23 de noviembre con una veintena de restaurantes participantes que deberán crear un plato inspirado principalmente en las verduras y hortalizas de la tierra, reflejando su esencia y conquistando con los cinco sentidos.

La concejal María Herminia Padial, acompañada por los concejales José Francisco Rivera y David Fernández, ha explicado que «este Viaje Gastronómico conecta nuestra agricultura sostenible con la hostelería local. Es una forma de recorrer el municipio, de descubrir nuevos rincones, de volver a encontrarnos en torno a una mesa y de apoyar a quienes cada día levantan la persiana de sus negocios». «A todos vosotros, gracias por participar, por crear, por arriesgar y por creer que la gastronomía de El Ejido merecer tener su propio espacio».

Al hilo, ha agradecido a Koppert «empresa inspiradora de este proyecto, que vuelve a estar a nuestro lado impulsando esta cita que une agricultura y gastronomía» Koppert es una empresa experta en biocontrol, líder en soluciones naturales que protegen los cultivos sin recurrir a productos químicos. Trabajan desde la innovación y el respeto por el medio ambiente, ayudando a los agricultores a producir de forma más sostenible y saludable. «Su manera de entender la agricultura encaja perfectamente con el espíritu de este Viaje Gastronómico: transformar lo que nace de una tierra cuidada con respeto en experiencias que se disfrutan en la mesa». «Por eso su participación es tan valiosa».

Juan Carlos Rodríguez, jefe de ventas de la delegación en Almería de Koppert España, ha señalado que esta cita «es la conexión entre la ciencia, la sostenibilidad y la vida cotidiana del municipio, de ahí que sigamos apoyando esta importante iniciativa».

En esta línea, la inauguración ha contado con un show cooking y taller dirigido a alumnos de 6º de primaria del CEIP Santiago Ramón y Cajal a cargo del chef estrella michelín, José Álvarez, bajo el título 'Verduras Divertidas'. También se ha llevado a cabo una performance bajo el título 'Green Spring' y se han repartido cajas de verduras para los asistentes y snacks a los escolares por gentileza de SAT Agroiris.

«Porque lo que queremos transmitir con este Viaje es que lo que se cultiva en nuestra tierra no solo alimenta, sino que también educa y une».

Además, se ha proyecto el video que promocionó la primera edición y que fue galardonado en la 3ª edición de los Premios 'Comunicación experiencial de alimentos y bebidas' con el premio especial 'A la promoción del territorio'.

En este evento gastronómico van a participar restaurantes, gastrobares y bares del municipio. En concreto los restaurantes participantes son: La Spezia, Gula, Daniele, El Vuelo del Ganso, La Plaza, Vesuvio, La Yaya, Da Totó, La Terreta, Casa Ricardo, Gades Bianco, La Orilla, Peña Madridista, Bellavista, La Lonja, Bodeboka, Casa Raquel, L'Atelier, La Cosecha y La Bodega del Jamón.

Los platos deberán ser originales, creativos e inéditos, es decir, no podrán formar parte del menú habitual del local. Durante el II Viaje Gastronómico los clientes podrán valorar sus platos favoritos a través de una app: rutappa, que se puede descargar con un código QR que se encontrará en los establecimientos participantes. Los tres más votados recibirán un reconocimiento al cierre del evento. Además, un jurado profesional degustará las propuestas y concederá una distinción especial, el 'Premio Murgi al plato más innovador', que sobresalga por su creatividad, técnica y excelencia gastronómica.

El jurado lo forman: José Álvarez, chef de La Costa, restaurante con Estrella Michelin desde 2006; María Eugenia Rodríguez y Raúl Amaro, profesores titulares de Cocina y Pastelería de la Escuela de Hostelería Almeraya de Almería; y Andrés Maldonado, CEO de Almería 24 Horas.

Durante estos días, cada establecimiento ofrecerá un plato único, original y creativo, elaborado principalmente con hortalizas locales.

Los clientes podrán votar sus favoritos a través de la app del evento. Los tres más votados recibirán un reconocimiento y, además, está el Premio Murgi al plato más innovador. Como apoyo a la promoción estarán presentes los influencers Juan Miguel Suárez de AgroSuarez, Lucía Morales de Agrofamily y Germán Fernández de Agrolife, que darán visibilidad a este Viaje.

También se realizará un sorteo de premios entre los clientes, un menú degustación para dos personas en el Restaurante 'La Costa', bautismo de buceo para dos personas y circuito de Spa para dos personas.

Padial ha animado a participar en esta segunda edición tras el éxito de la primera, que atesoró «650 descargas de la APP, más de 500 votos registrados, más de 600 visitas únicas en la microsite del evento y 20 restaurantes participantes».

«Una primera edición que consolidó la conexión entre la agricultura sostenible y la gastronomía local, convirtiéndose en una cita destacada en el calendario gastronómico de El Ejido», ha señalado la edil.

Ha concluido que «cuando la hostelería funciona, hay vida, hay empleo y hay movimiento en las calles».