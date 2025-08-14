Viajaba en el coche con tres menores y un arma lista para disparar con símbolos preconstitucionales Un control de la Policía Nacional permitie dar con la pistola y numerosa munición en una mochila que el conductor, presuntamente, arrojó por la ventanilla al ver a los agentes

La Policía Nacional en El Ejido ha intervenido, durante un control nocturno, un arma de fuego con cinco cargadores y 35 cartuchos, uno de los cuales, además, se encontraba en la recámara, en disposición de ser disparado, según han indicado este jueves desde el cuerpo en una nota.

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del 5 de agosto en la rotonda situada en Camino de Adra, próxima a la gasolinera de Ejido Oeste, a las 00.18 horas, cuando la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) realizaba un control. El agente encargado de la cobertura previa, ha detallado la Policía Nacional, observó cómo el conductor de un vehículo Renault Scenic descendía del mismo y arrojaba una mochila a la cuneta. Ante este movimiento, «de inmediato, y sin perderla de vista, alertó al resto de agentes del operativo».

El vehículo fue interceptado en la parte trasera de la citada gasolinera ejidense y en su interior viajaban cinco personas. La Policía ha apuntado que el conductor, un varón adulto, fue quien arrojó la mochila y que, con él, viajaban una mujer adulta y tres menores de edad.

La inspección de la mochila, de acuerdo a la descripción dada por el cuerpo policial, reveló que en su interior había una pistola Astra modelo 1921, de calibre 9 milímetros largo, con cachas nacaradas blancas así como cinco cargadores —uno de ellos alojado en el arma— y 34 cartuchos adicionales, además del que se encontraba en la recámara. Asimismo, las imágenes facilitadas por la Policía Nacional muestran que el arma intervenida presenta en la empuñadura el símbolo preconstitucional del águila sobre una bandera de España.

En el registro superficial del conductor, además, los agentes hallaron un sexto cargador, incompatible con el arma intervenida.

La Brigada de Policía Judicial de El Ejido instruyó diligencias por los hechos y la Brigada de Policía Científica realizó un reportaje fotográfico e inició el estudio balístico para determinar si el arma pudiera estar vinculada con algún hecho delictivo no resuelto, ha explicado la Comisaría.

El conductor y la mujer que lo acompañaba fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de El Ejido, que decretó su libertad con cargos.

A raíz de estos hechos, la UPR de El Ejido ha intensificado sus controles preventivos con el objetivo de detectar y retirar de la circulación armas ilícitas que pudieran encontrarse en posesión de terceras personas de forma ilegal.