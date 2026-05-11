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Cada vez más cerca: el Complejo Deportivo de Almerimar casi al 70% de ejecución

Esta pedanía ejidense tendrá un gran espacio para practicar una gran variedad de deportes, contando con una inversión próxima a los 10 millones de euros

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El presidente de la Diputación Provincial y el alcalde de El Ejido visitan las obras del Complejo Deportivo.
El presidente de la Diputación Provincial y el alcalde de El Ejido visitan las obras del Complejo Deportivo. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

El futuro Complejo Deportivo de Almerimar cada vez se acerca más a su finalización. En concreto, las obras se aproximan al 70% de ejecución. Un ... dato que se pudo conocer tras la visita del presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, y el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, acompañados por diputados, concejales y técnicos de ambas instituciones, el pasado miércoles 6 de mayo las obras que se están llevando a cabo para la construcción del Centro de Usos Múltiples y el Pabellón Deportivo de El Ejido Norte y del Complejo Deportivo de Almerimar con el objetivo de comprobar la evolución de estos trabajos.

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