Cada vez más cerca: el Complejo Deportivo de Almerimar casi al 70% de ejecución

El futuro Complejo Deportivo de Almerimar cada vez se acerca más a su finalización. En concreto, las obras se aproximan al 70% de ejecución. Un ... dato que se pudo conocer tras la visita del presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, y el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, acompañados por diputados, concejales y técnicos de ambas instituciones, el pasado miércoles 6 de mayo las obras que se están llevando a cabo para la construcción del Centro de Usos Múltiples y el Pabellón Deportivo de El Ejido Norte y del Complejo Deportivo de Almerimar con el objetivo de comprobar la evolución de estos trabajos.

Se trata de un importante proyecto que se está materializando fruto del convenio de colaboración firmado entre el Ayuntamiento de El Ejido y la Diputación Provincial de Almería y que está permitiendo, también, la construcción del Centro de Usos Múltiples y Pabellón de Ejido Norte con un presupuesto de 2,6 millones de euros (sumando la última modificación del proyecto). En ambas actuaciones, el Consistorio ejidense y la Institución Provincial van a destinar más de 12 millones de euros.

El alcalde, durante su asistencia al acto de colocación de la primera piedra de este centro el pasado 10 de diciembre de 2024, explicó que «estamos ante un acto simbólico de creación de un lugar donde se fomentará el deporte, la convivencia y la salud. Gracias a este acuerdo entre ambas administraciones vamos a mejorar sustancialmente las instalaciones deportivas del municipio con dos espacios que se van a poner a disposición del deporte, de los ciudadanos y los clubes, dando respuesta al déficit de instalaciones deportivas ante el fuerte incremento de población que ambas zonas han experimentado en los últimos años».

A su vez, el regidor municipal ejidense señaló que «el Complejo deportivo de Almerimar, con un presupuesto que hemos incrementado a 9,7 millones de euros, dispondrá de unas avanzadas instalaciones modernas y funcionales de referencia dotacional y de gran calidad en las que, además de poder albergar todo tipo de competiciones federadas del máximo nivel, se aseguran unas magníficas instalaciones para que los aficionados al deporte en general y, especialmente los más pequeños, promuevan la práctica deportiva y lo puedan hacer en su núcleo».

El Complejo Deportivo de Almerimar se iba a ejecutar en tres fases, con una superficie total de 33.291,24 metros cuadrados, que incluirá Pabellón, Campo de fútbol, pistas, Plaza de calistenia con rocódromo, parque infantil, aparcamientos y un mirador-circuito.

La FASE I, que comienza a construirse, corresponde al edificio del Pabellón Deportivo y pistas con una superficie total de 7.618,28 metros cuadrados. Este espacio contiene los vestuarios de fútbol al oeste (con acceso directo exterior desde el propio campo), los usos de 'actividades dirigidas' en la zona sur, el propio pabellón al norte y este y las pistas.

Como usos susceptibles, se sitúan la zona comercial, la ludoteca y la cafetería en el frontal sur del edificio y alrededor del vestíbulo principal. Todas las piezas cuentan con acceso desde el exterior, y se precisó situar la zona de juegos infantiles justo delante de la cafetería y de la ludoteca, de modo que pueda ser usada por cualquiera de ellos.

Una vez concluida esta fase, se ejecutaba la FASE II y se llevará a cabo la realización del Campo de fútbol de césped artificial, graderíos, terminación completa de los vestuarios de fútbol, equipamiento de juego de niños, de la zona de calistenia y del rocódromo. La FASE III contemplaba la zona de aparcamiento y espacio polivalente y el mirador con acceso y circuito de 'running' perimetral con instalaciones, urbanización y paisajismo del entorno.