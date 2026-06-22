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'Veranillo Joven' llega a El Ejido cargado de talleres, videojuegos y juegos de mesa

Las actividades se impartirán de lunes a viernes, en horario de mañana en Murgijoven

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El concejal de Juventud, Javier Rodríguez, presenta esta actividad dirigida a jóvenes en el municipio.

Javier Cortés

El Ejido

La Unidad de Educación, Juventud y Participación del Ayuntamiento de El Ejido vuelve a impulsar este año el proyecto 'Veranillo Joven', que se desarrollará, en ... horario de mañana, del 6 hasta el 31 de julio en el Espacio Murgijoven.

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'Veranillo Joven' llega a El Ejido cargado de talleres, videojuegos y juegos de mesa

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