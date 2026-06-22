'Veranillo Joven' llega a El Ejido cargado de talleres, videojuegos y juegos de mesa

La Unidad de Educación, Juventud y Participación del Ayuntamiento de El Ejido vuelve a impulsar este año el proyecto 'Veranillo Joven', que se desarrollará, en ... horario de mañana, del 6 hasta el 31 de julio en el Espacio Murgijoven.

El concejal de Juventud, Javier Rodríguez, destacó que el objetivo es «ofrecer un espacio de encuentro y participación juvenil desarrollando actividades que fomenten la socialización entre ellos para formar relaciones saludables y construir redes de apoyo». En la misma línea, apuntó que «esta actividad, con acciones de ocio gratuitas destinadas a la población joven del municipio durante el periodo vacacional, pretende potenciar su participación, desarrollar la creatividad y fomentar el trabajo en equipo».

La programación, que tendrá lugar en el Espacio Murgijoven de 11.00 horas a 14.00 horas, está dirigida a jóvenes de entre 12 y 30 años y cuenta con cinco áreas principales de actuación y disfrute: talleres de manualidades, talleres de estética juvenil, juegos de mesa, baile y videojuegos.

En cuanto a los talleres de manualidades, se impartirán cada lunes y la temática de cada clase será diferente. Los usuarios podrán realizar abalorios veraniegos; pintar en tela; hacer uso de la técnica 'decoupage', que consiste en pegar recortes de papel o tela sobre diversas superficies (madera, vidrio, metal, cerámica o cartón) para crear el efecto visual de que están pintados a mano; y aprender a bordar sobre bastidor.

Por su parte, los talleres de estética juvenil se desarrollarán todos los martes y su objetivo es que los jóvenes que se inscriban aprendan sobre el cuidado de las uñas y la piel en verano y a hacerse trenzas variadas y peinados rápidos en cinco minutos.

En lo que respecta a los juegos de mesa, se jugarán todos los miércoles con diferentes juegos seleccionados para aportar una experiencia variada y atractiva con reglas y objetivos. En concreto se podrá jugar al 'Bingo humano', 'Dos verdades y una mentira', '¿Quién soy?' y 'la Telaraña'.

Los jueves estarán dedicados al baile con talleres de danza urbana, moderna e iniciación al hip hop. Serán totalmente prácticos y se prepararán coreografías del género con prácticas en grupo, ejercicio de coordinación y técnica de baile.

Para los amantes de los videojuegos, los viernes también habrá una oferta variada que tendrá como misión dotar de experiencias de entretenimiento únicas a través de eventos de videojuegos. Ofrecerá beneficios como desarrollo de habilidades cognitivas, memorización o mejora de habilidades TIC, entre otros.

Además, la Sala Libre de Ensayos ofrecerá un espacio multidisciplinar, gratuito, amplio, cómodo, con luz natural, acceso a internet, suelo de parquet, espejos y equipo de sonido para hacer ensayos tanto de baile como de teatro. Se podrá reservar durante dos horas de lunes a viernes.

Por último, la sala coworking será una zona tranquila y cómoda para fomentar el aprendizaje y la creatividad. Podrá utilizarse de forma individual o en grupo sin reserva previa.